El plazo para solicitar los viajes del Imserso 2026-2027 finaliza este 10 de julio

Todos los solicitantes recibirán, previsiblemente a partir de la segunda quincena de agosto, una carta de acreditación con la clave necesaria para poder reservar sus viajes. La comercialización de las plazas está prevista para septiembre y los desplazamientos podrán comenzar a partir del mes de octubre.

Cómo presentar la solicitud

El Imserso recomienda realizar la solicitud de forma prioritaria por medios electrónicos, a través de su sede electrónica. También puede presentarse en los registros electrónicos y oficinas contemplados en la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, que regula el Programa de Turismo del Imserso, así como enviarse al apartado de correos número 10.140, 28080 Madrid. En el caso de los residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, las solicitudes podrán tramitarse a través de las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El programa mantiene diferentes tarifas en función del destino, la duración del viaje y si incluye transporte. En el turismo de costa peninsular, los viajes con transporte cuestan 309,22 euros para estancias de diez días y 244,04 euros para ocho días. Sin transporte, los precios se sitúan en 270,39 euros y 224,63 euros, respectivamente. Para los destinos en Baleares, los viajes de diez días con transporte tendrán un coste de 353,37 euros, mientras que los de ocho días ascenderán a 285,29 euros. Sin transporte, los precios serán de 270,52 euros y 224,36 euros. En el caso de Canarias, las estancias de diez días con transporte costarán 464,72 euros y las de ocho días 378,75 euros.

Qué incluyen los viajes

Si el transporte no está incluido, los importes serán de 270,39 euros para diez días y 224,28 euros para ocho. El programa también contempla distintas modalidades de escapadas. Los viajes desde procedencia europea tendrán un precio de 522,33 euros para destinos en la península o Baleares (diez días) y de 480,49 euros para Canarias (ocho días).

Además, los circuitos e itinerarios de seis días costarán 312,51 euros, mientras que los circuitos para procedencia europea alcanzarán los 346,66 euros. El programa incluye también viajes de turismo de naturaleza y a Ceuta y Melilla, ambos de cinco días por 305,75 euros, así como escapadas a capitales de provincia, de cuatro días, con un precio de 132,91 euros. Los precios incluyen pensión completa, salvo en los viajes a capitales de provincia, donde el régimen será de media pensión. También incorporan el transporte en aquellas modalidades en las que está previsto, una póliza colectiva de seguros y, en los destinos de costa, asistencia sanitaria complementaria y un programa de animación sociocultural.