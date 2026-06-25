CAMPAÑA DE VERANO
"Conectando Cultura. Compartiendo Cuidados": la nueva iniciativa de CEATE para fortalecer el voluntariado cultural sénior
La Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) junto con los Voluntarios del programa ‘Voluntarios Culturales Mayores’ impulsa durante los próximos meses iniciativas solidarias, acciones participativas y consejos para el cuidado.
Publicidad
CEATE, a través de su programa Voluntarios Culturales Mayores, pone en marcha la campaña de verano bajo el lema "Conectando cultura. Compartiendo cuidados", una iniciativa destinada a mantener vivos los vínculos culturales y promover el bienestar de las personas mayores durante la temporada estival mediante acciones solidarias, participativas y de promoción de hábitos saludables.
Tal como ha expresado Gonzalo Berzosa, presidente de CEATE en su mensaje a los Voluntarios Culturares Mayores de la entidad, "El verano no supone una pausa en el compromiso del voluntariado cultural, sino una nueva oportunidad para seguir compartiendo experiencias y conocimientos que generen bienestar porque dan sentido a lo que nos enseñaron desde pequeños: “manos que no dais, qué esperáis".
La campaña dará comienzo con un concierto solidario
CEATE se une a "El Monstruo en mi cabeza" para concienciar y apoyar la investigación en el cáncer infantil DIPG. El Círculo de Bellas Artes acoge, a partir de las 18:45h, este concierto en el que participan el coro de Repsol junto con pianos y guitarras. Las entradas se pueden conseguir en la página web, "Mi grano de arena"
Cultura y cuidados son claves para pasar un buen verano
Durante las próximas semanas, CEATE invitará a los voluntarios a seguir compartiendo cultura también en verano. A través del correo electrónico y de WhatsApp, podrán enviar imágenes y contenidos relacionados con el patrimonio histórico y artístico, las tradiciones populares, la literatura, la pintura y otras manifestaciones culturales, con el objetivo de continuar difundiendo el conocimiento
y reforzando los lazos entre los participantes.
Asimismo, gracias a la colaboración con Sanitas Las Rozas, se publicarán recomendaciones y consejos para disfrutar de una temporada estival saludable. Las distintas publicaciones abordarán cuestiones relacionadas con la hidratación, la alimentación, la actividad física y la prevención frente a las altas temperaturas, contribuyendo así al cuidado integral y al bienestar de las personas mayores.
El humor también es importante y lanzaremos mediante pequeñas píldoras, pintadas por Jesús Damián de 'Humor en positivo', que harán referencia a la época estival.
Publicidad