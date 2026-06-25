“Conectando Cultura. Compartiendo Cuidados”: la nueva iniciativa de CEATE para fortalecer el voluntariado cultural sénior

CEATE, a través de su programa Voluntarios Culturales Mayores, pone en marcha la campaña de verano bajo el lema "Conectando cultura. Compartiendo cuidados", una iniciativa destinada a mantener vivos los vínculos culturales y promover el bienestar de las personas mayores durante la temporada estival mediante acciones solidarias, participativas y de promoción de hábitos saludables.

Tal como ha expresado Gonzalo Berzosa, presidente de CEATE en su mensaje a los Voluntarios Culturares Mayores de la entidad, "El verano no supone una pausa en el compromiso del voluntariado cultural, sino una nueva oportunidad para seguir compartiendo experiencias y conocimientos que generen bienestar porque dan sentido a lo que nos enseñaron desde pequeños: “manos que no dais, qué esperáis".

La campaña dará comienzo con un concierto solidario

CEATE se une a "El Monstruo en mi cabeza" para concienciar y apoyar la investigación en el cáncer infantil DIPG. El Círculo de Bellas Artes acoge, a partir de las 18:45h, este concierto en el que participan el coro de Repsol junto con pianos y guitarras. Las entradas se pueden conseguir en la página web, "Mi grano de arena"

Cultura y cuidados son claves para pasar un buen verano

Durante las próximas semanas, CEATE invitará a los voluntarios a seguir compartiendo cultura también en verano. A través del correo electrónico y de WhatsApp, podrán enviar imágenes y contenidos relacionados con el patrimonio histórico y artístico, las tradiciones populares, la literatura, la pintura y otras manifestaciones culturales, con el objetivo de continuar difundiendo el conocimiento

y reforzando los lazos entre los participantes.

Asimismo, gracias a la colaboración con Sanitas Las Rozas, se publicarán recomendaciones y consejos para disfrutar de una temporada estival saludable. Las distintas publicaciones abordarán cuestiones relacionadas con la hidratación, la alimentación, la actividad física y la prevención frente a las altas temperaturas, contribuyendo así al cuidado integral y al bienestar de las personas mayores.

El humor también es importante y lanzaremos mediante pequeñas píldoras, pintadas por Jesús Damián de 'Humor en positivo', que harán referencia a la época estival.