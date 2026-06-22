El Imserso abre el plazo para presentar nuevas solicitudes de alta para la temporada 2026-2027

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la convocatoria de plazas de la nueva temporada del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Para la temporada 2026-2027, el Imserso ofrecerá 879.213 plazas, de las cuales se han vuelto a reservar un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida, destinadas a los y las pensionistas con menos recursos.

La publicación de esta resolución conlleva la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes de alta en el programa. Esta solicitud es necesaria para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del Programa de Turismo y que permitirá acceder a las plazas una vez que sean convocadas. Las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud, salvo que quieran modificar algún dato, para lo que tendrán el mismo plazo citado.

El plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo para la temporada 2026/2027 abarca desde el lunes 22 de junio de 2026 y finaliza el viernes 10 de julio de 2026, ambos incluidos.

Todas las personas beneficiarias del programa recibirán a partir de la segunda quincena del próximo mes de agosto, aproximadamente, una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes. Se estima que la comercialización de los viajes se iniciará en el mes de septiembre y se podrá empezar a viajar a partir del mes de octubre.

Las 879.213 plazas que se ofrecen en esta nueva temporada se reparten de la siguiente manera:

440.284 plazas en turismo de costa peninsular.

plazas en turismo de costa peninsular. 228.142 plazas para turismo en costa insular.

plazas para turismo en costa insular. 210.787 plazas para turismo de escapada.

Además, se mantienen las medidas incorporadas en la anterior temporada y se reservarán un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por plaza. De esta manera, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Otra de las medidas incorporadas en la anterior temporada y que se mantiene es la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular y costa insular, poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

El Imserso subraya el impacto positivo que este programa de Turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación y mantenimiento de empleo, además de en una importante actividad económica en nuestro país, con la ventaja de que este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.