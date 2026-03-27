Sandra de Ginebras sobre su abuelo, un increíble maestro de hacer maquetas: "Admirar a la gente que te ha criado me parece fundamental"

El grupo Ginebras se encuentra presentando su nuevo disco y concedieron una entrevista para Flooxer Now. Hace unos meses, la guitarrista del grupo Sandra Sabater, sorprendió a sus fans al compartir a través de sus redes sociales la asombrosa habilidad de su abuelo José Antonio para construir maquetas.

Descubrimos que José Antonio, realiza maquetas sobre edificios o lugares emblemáticos de su localidad, Aspe situada en la provincia de Alicante. Una de sus maquetas más espectaculares fue la que realizó de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro.

Durante la entrevista con Ginebras quisimos ensalzar la habilidad de José Antonio y le preguntamos a la propia Sandra, aseguraba con humor que estaba encantada de que su abuelo se colara en las entrevistas de Ginebras y continuaba: "La admiración a la gente que te ha criado me parece fundamental por parte de todos. Yo destaco la faceta de mi abuelo pero creo que todos podríamos destacar facetas de nuestros familiares", tras estas declaraciones sus compañeras le decían que no fuera tan humilde y alababan la habilidad de su abuelo.

Su compañera, y bajista Raquel López destacaba: "Sandra ya nos lo habías enseñado cuando fuimos ahí a Aspe, y yo flipé, en plan no me podía creer como había hecho este señor estas cosas". "Viva José Antonio Gras" sentenciaba su compañera la batería Juls Acosta.