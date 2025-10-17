¿Qué pasó un 17 de octubre?: Los hitos y aniversarios más importantes de la historia

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 17 de octubre

Entre las personalidades que nacieron un 17 de octubre fueron el aristócrata español Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), el papa católico italiano Juan Pablo I (1912-1978), el dramaturgo y escritor estadounidense Arthur Miller (1915-2005), la actriz de cine estadounidense Rita Hayworth (1918-1987), el profesor, periodista y escritor español Miguel Delibes (1920-2010), el domador de fieras español Ángel Cristo (1944-2010), el periodista español Melchor Miralles (1958), el cineasta estadounidense Rob Marshall (1960), el cineasta estadounidense Bryan Singer (1965), el político español Pablo Iglesias (1978), la política española Isabel Díaz Ayuso (1978), el piloto de automóviles finlandés Kimi Räikkönen (1979), la actriz británica Felicty Jones (1983), el actor británico Max Irons (1985), la actriz española Marina Salas (1988).

Famosos que fallecieron el 17 de octubre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el compositor polaco Frédéric Chopin (1810-1849), el histólogo español, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), el filólogo alemán Friedrich Marx (1859-1941)

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?