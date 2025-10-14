Moret llama a "desarticular desigualdades" en el I Congreso de Edadismo de Diputación de Barcelona

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha inaugurado este martes el I Congreso de Edadismo de la corporación en el que ha llamado a identificar las situaciones que generan discriminación y sufrimiento a las personas mayores: "Debemos desarticular desigualdades con nuestros interlocutores que son alcaldes, concejales y el tejido social".

Lo ha dicho en el inicio del congreso, que lleva el lema Cap a uns municipis no edatistes, en el Paranimf de la Diputació con la presencia de las actrices catalanas Vicenta Ndongo y Mercè Comes, que también han intervenido en una reflexión sobre el edadismo en su sector.

Moret ha asegurado que el edadismo es una de la formas de discriminación "cuantitativamente más importante a nivel internacional después del machismo, sexismo o racismo".

"Queremos que este congreso sea un punto de referencia estable y que se convierta en un epicentro de información conjunta para elaborar la estrategia para afrontar la discriminación que nos interpela y nos interpelará a todos", ha sostenido.

Ha subrayado la importancia de los poderes públicos para luchar contra el edadismo y ha afirmado que desde la Diputación destinan 1,1 millones de euros del presupuesto de este año para que los municipios de la provincia puedan solicitar ayudas para iniciativas relacionadas con esta lucha.

Edadismo en el mundo del espectáculo

En su intervención, Ndongo ha lamentado la falta de referentes de personas mayores de 50 años y sobre todo mujeres, textualmente, y ha comentado que en el mundo del teatro tienen más trayectoria porque "está menos estereotipado".

Por su parte, Comes ha recordado que la mayor parte de su carrera ha interpretado papeles de persona mayor, pero se ha posicionado en contra de la clasificación de actrices que han hecho el papel de "mujer joven y guapa y que cuando se hacen mayores de repente no pueden hacer ni de joven ni de mayor".