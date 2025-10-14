Un 14 de octubre en la historia: Sucesos, aniversarios y eventos que cambiaron el mundo

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 14 de octubre

Entre las personalidades que nacieron un 14 de octubre fueron el rey español entre 1813 y 1833, Fernando VII (1784-1833), el escritor chileno Enrique Lafourcade (1927-2019), el actor británico Roger Moore (1927-2017), el diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren (1939), el actor español Pere Ponce (1964), el presentador español Jordi Cruz (1976), el cantante y actor estadounidense Usher (1978), la actriz turca Cansu Dere (1980), la actriz española Andrea Duro (1991), el activista político estadounidense Charlie Kirk (1993-2025).

Famosos que fallecieron el 14 de octubre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el actor estadounidense Errol Flynn (1909-1959), el actor y cantante estadounidense Bing Crosby (1903-1977), el astrónomo británico premio nobel de física en 1974, Martin Ryle (1918-1984), la cantante surcoreana Sulli (1994-2019), el actor británico Robbie Coltrane (1950-2022).

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?