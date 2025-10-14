EFEMÉRIDES
Un 14 de octubre en la historia: Sucesos, aniversarios y eventos que cambiaron el mundo
Repasamos los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy. En 1957 tuvo lugar la Gran riada de Valencia, el río Turia se desbordó y alcanzó los 3700 m³/s. Tras este suceso se desvió el cauce del río Turia que atravesaba la ciudad.
Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.
Famosos que nacieron el 14 de octubre
Entre las personalidades que nacieron un 14 de octubre fueron el rey español entre 1813 y 1833, Fernando VII (1784-1833), el escritor chileno Enrique Lafourcade (1927-2019), el actor británico Roger Moore (1927-2017), el diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren (1939), el actor español Pere Ponce (1964), el presentador español Jordi Cruz (1976), el cantante y actor estadounidense Usher (1978), la actriz turca Cansu Dere (1980), la actriz española Andrea Duro (1991), el activista político estadounidense Charlie Kirk (1993-2025).
Famosos que fallecieron el 14 de octubre
Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el actor estadounidense Errol Flynn (1909-1959), el actor y cantante estadounidense Bing Crosby (1903-1977), el astrónomo británico premio nobel de física en 1974, Martin Ryle (1918-1984), la cantante surcoreana Sulli (1994-2019), el actor británico Robbie Coltrane (1950-2022).
Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?
- 1486: En España, Boabdil regresa a Granada y, en el Albaicín, es coronado rey por segunda vez.
- 1651: En España el río Segura sufre la riada de San Calixto; en Murcia alcanza 1700 m³/s y causa la muerte a más de mil personas.
- 1789: En los Estados Unidos, George Washington proclama el primer Día de Acción de Gracias.
- 1888: Se filma la primera película del mundo, la cual dura 2 ,11 segundos, titulada La escena del jardín de Roundhay.
- 1892: Se publican por primera vez Las Aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle
- 1905: En España se funda el Sevilla Fútbol Club.
- 1957: En España sucede la Gran riada de Valencia, debida al desbordamiento del río Turia, que alcanza 3700 m³/s, el caudal registrado más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones también afectan al río Palancia
- 1964: El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz.
- 2006: En los Estados Unidos, la empresa de internet Google compra el sitio web de videos YouTube
