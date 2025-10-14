HablandoEnPlata

EFEMÉRIDES

Un 14 de octubre en la historia: Sucesos, aniversarios y eventos que cambiaron el mundo

Repasamos los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy. En 1957 tuvo lugar la Gran riada de Valencia, el río Turia se desbordó y alcanzó los 3700 m³/s. Tras este suceso se desvió el cauce del río Turia que atravesaba la ciudad.

El río Turia desbordado en la ciudad de Valencia

El río Turia desbordado en la ciudad de ValenciaDominio Público

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 14 de octubre

Entre las personalidades que nacieron un 14 de octubre fueron el rey español entre 1813 y 1833, Fernando VII (1784-1833), el escritor chileno Enrique Lafourcade (1927-2019), el actor británico Roger Moore (1927-2017), el diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren (1939), el actor español Pere Ponce (1964), el presentador español Jordi Cruz (1976), el cantante y actor estadounidense Usher (1978), la actriz turca Cansu Dere (1980), la actriz española Andrea Duro (1991), el activista político estadounidense Charlie Kirk (1993-2025).

Famosos que fallecieron el 14 de octubre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el actor estadounidense Errol Flynn (1909-1959), el actor y cantante estadounidense Bing Crosby (1903-1977), el astrónomo británico premio nobel de física en 1974, Martin Ryle (1918-1984), la cantante surcoreana Sulli (1994-2019), el actor británico Robbie Coltrane (1950-2022).

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?

  • 1486: En España, Boabdil regresa a Granada y, en el Albaicín, es coronado rey por segunda vez.
  • 1651: En España el río Segura sufre la riada de San Calixto; en Murcia alcanza 1700 m³/s y causa la muerte a más de mil personas.
  • 1789: En los Estados Unidos, George Washington proclama el primer Día de Acción de Gracias.
  • 1888: Se filma la primera película del mundo, la cual dura 2 ,11 segundos, titulada La escena del jardín de Roundhay.
  • 1892: Se publican por primera vez Las Aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle
  • 1905: En España se funda el Sevilla Fútbol Club.
  • 1957: En España sucede la Gran riada de Valencia, debida al desbordamiento del río Turia, que alcanza 3700 m³/s, el caudal registrado más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones también afectan al río Palancia
  • 1964: El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz.
  • 2006: En los Estados Unidos, la empresa de internet Google compra el sitio web de videos YouTube

