Santoral del 14 de octubre: ¿Por qué se celebra a San Calixto I papa?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este de 14 de octubre se celebra la onomástica San Calixto I papa. Es el santo patrón de los sepultureros ya que en vida administró un famoso cementerio conocido hoy en día como las Catacumbas de San Calixto.

Fue el papa número 16 de la iglesia católica entre los años 217 a 222. Tras San Pedro es el primer papa que además figura también como mártir. En su tumba hallada en Vía Aurelia refleja su martirio el cuál fue ser bastoneado hasta la muerte.

Santos que se celebran el 14 de octubre: