Santoral del 17 de octubre: ¿Por qué se celebra a San Ignacio de Antioquía?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este de 17 de octubre se celebra la onomástica San Ignacio de Antioquía quien fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. En los tiempos del emperador Trajano, fue condenado a morir por las fieras en Roma. Es considerado uno de los padres de la Iglesia

Santos que se celebran el 17 de octubre: