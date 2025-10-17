SANTORAL
Santoral del 17 de octubre: ¿Por qué se celebra a San Ignacio de Antioquía?
El 17 de octubre se celebran las onomásticas de San Ignacio de Antioquía y San Pedro Casani, entre otros.
El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.
Este de 17 de octubre se celebra la onomástica San Ignacio de Antioquía quien fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. En los tiempos del emperador Trajano, fue condenado a morir por las fieras en Roma. Es considerado uno de los padres de la Iglesia
Santos que se celebran el 17 de octubre:
- San Pedro Casani
- San Oseas
- San Francico María de Camporosso
- Santos Rufo y Zósimo
- Santos Mártires Volitanos
- San Juan de Licópolis
