Santoral del 13 de octubre: ¿Por qué se celebra San Eduardo el Confesor?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Este 13 de octubre se celebra la onomástica de San Eduardo el Confesor. Fue un rey de Inglaterra entre 1042 y 1066, uno de los últimos reyes anglosajones, último rey de la casa de Wessex. Aunque algunos señalan que fue ingenuo y piadoso otros lo describen como eficiente e ingenioso. Se llama Eduardo el confesor ya que fue considerado como confesor de la fe, no fue llegado a ser considerado mártir por parte de la iglesia pero llegó a ser canonizado por el papa Alejandro III y su onomásticaca se celebra en la iglesia católica y la inglesa.

Santos que se celebran el 13 de octubre: