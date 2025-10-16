Bustinduy resalta las novedades de la nueva temporada de viajes del Imserso, que arranca el próximo domingo

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han viajado este jueves a Zamora para inaugurar, junto al alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, la nueva temporada de los viajes del Imserso (2025-2026), que comenzaron a comercializarse la semana pasada y que arrancarán este próximo domingo, 19 de octubre.

En su discurso, Bustinduy ha puesto en valor las novedades para esta temporada, como la creación de una tarifa plana de 50 euros accesible para los pensionistas que tienen rentas más bajas --con 7.447 plazas-- o la posibilidad de viajar con animales de compañía: "Hablar de los viajes del Imserso es hablar de un Estado social que protege, cuida y da bienestar a sus ciudadanos".

Además, el titular de Consumo ha añadido que "no puede beneficiar solo a determinados grupos sociales", sino que "debe hacerlo con vocación universal y sin dejar a nadie fuera", según un comunicado.

Pablo Bustinduy, Mayte Sancho y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido Puente de Piedra. | EFE

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales el 50,1% --440.284 plazas-- se destinan para turismo de costa peninsular, mientras que el resto son 228.142 plazas para costa insular y 210.787 plazas dirigidas al turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

En cuanto a los gestores del concurso, Ávoris Corporación Empresarial, a través de B Travel Turismo Accesible y Viajes Halcón, se hizo con el lote 1 y 3, mientras que Mundiplan dispone del número 2.

Desde Derechos Sociales subrayan el impacto positivo que este programa de turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación de empleo como una importante actividad económica en España.

"Este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja. Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias se comprometan a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas", reza el comunicado del Ministerio.