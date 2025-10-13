EFEMÉRIDES
Momentos que marcaron la historia: Lo que ocurrió un 13 de octubre
En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguay que transportaba al equipo de rugby se estrella en los Andes. De los 40 pasajeros sobrevivieron 16 quedando atrapados en la montaña durante 72 días.
Famosos que nacieron el 13 de octubre
Entre las personalidades que nacieron un 13 de octubre fueron la política británica Margaret Thatcher (1925-2013), la cantante griega Nana Mouskouri (1934), el cantante del dúo Simon and Garfunkel, Paul Simon (1941), la actriz estadounidense Kelly Preston (1962-2020), la actriz estadounidense Kate Walsh (1967), el cantante lírico español Carlos Marín (1968-2021), el humorista y actor británico Sacha Baron Cohen (1971), el actor español Luis Tosar (1971), el nadador australiano Ian Thorpe (1982), la artista española India Martínez (1985), el miembro de la banda surcoreana BTS, Park Ji-min (1995).
Famosos que fallecieron el 13 de octubre
Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el emperador Claudio (54 a.C), el presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan (1974), el pintor argentino Antonio Berni (1981) y la presentadora de televisión cubana Mayra Gómez Kemp (2024).
Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?
- 1843: En España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.
- 1917: En Fátima (Portugal), ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras.
- 1972: En los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.
