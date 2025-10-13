Momentos que marcaron la historia: Lo que ocurrió un 13 de octubre

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 13 de octubre

Entre las personalidades que nacieron un 13 de octubre fueron la política británica Margaret Thatcher (1925-2013), la cantante griega Nana Mouskouri (1934), el cantante del dúo Simon and Garfunkel, Paul Simon (1941), la actriz estadounidense Kelly Preston (1962-2020), la actriz estadounidense Kate Walsh (1967), el cantante lírico español Carlos Marín (1968-2021), el humorista y actor británico Sacha Baron Cohen (1971), el actor español Luis Tosar (1971), el nadador australiano Ian Thorpe (1982), la artista española India Martínez (1985), el miembro de la banda surcoreana BTS, Park Ji-min (1995).

Famosos que fallecieron el 13 de octubre

Algunos de los personajes históricos que murieron un día como hoy fueron el emperador Claudio (54 a.C), el presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan (1974), el pintor argentino Antonio Berni (1981) y la presentadora de televisión cubana Mayra Gómez Kemp (2024).

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?