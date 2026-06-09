EFEMÉRIDES
Efemérides: ¿Qué ocurrió en el mundo un 9 de junio?
Repasamos los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides del 9 de junio.
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Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.
Famosos que nacieron el 9 de junio
Entre las personalidades que nacieron un 9 de junio están:
- 1836: Elizabeth Garrett Anderson, médica británica
- 1843: Bertha von Suttner, escritora austriaca y Premio Nobel de la Paz en 1905
- 1915: Les Paul, guitarrista estadounidense
- 1921: Guido Münch, astrofísico mexicano
- 1926: Mona Freeman, actriz estadounidense
- 1930: Jordi Pujol, político español
- 1933: Montserrat Gudiol Corominas, pintora española
- 1943: John Fitzpatrick, piloto británico
- 1956: Patricia Cornwell, escritora estadounidense
- 1974: Fernando Coronado, actor español
- 1981: Natalie Portman, actriz israelí-estadounidense
Famosos que fallecieron el 9 de junio
El 9 de junio de 2020 nos deja una efeméride muy triste con la muerte del cantante y músico español Pau Donés a causa de un cáncer de colon. Te mostramos otros fallecimientos a lo largo de la historia:
- 1825: Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte
- 1870: Charles Dickens, escritor británico
- 1903: Gaspar Núñez de Arce, poeta español
- 1940: Armando Buscarini, poeta español
- 1959: Adolf Windaus, químico alemán y Premio Nobel de Química en 1928
- 1963: Jacques Villon, pintor francés
- 1974: Katharine Cornell, actriz estadounidense
- 1993: Arthur Alexander, cantante estadounidense
- 1996: Rafaela Aparicio, actriz española
- 2000: George Segal, pintor y escultor estadounidense
- 2011: Mike Mitchell, jugador de baloncesto estadounidense
- 2017: Adam West, actor estadounidense
- 2020: Pau Donés, cantante y músico español.
Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?
- 68: El emperador romano Nerón se suicida con la ayuda de Epafrodito.
- 1815: Termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa tras la derrota de Napoleón.
- 1829: Creación del Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España.
- 1928: Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo transpacífico.
- 1934: Estreno la primera película del 'Pato Donald' de Disney.
- 1944: Las fuerzas alemanas ejecutan a 99 civiles en la localidad francesa de Tulle como represalia por las acciones de la Resistencia francesa contra las tropas alemanas.
- 1957: Primera ascensión a la montaña Broad Peak, en la frontera de China y Pakistán.
- 1958: La reina Isabel II inaugura el Aeropuerto de Gatwick.
- 1959: Inauguración del submarino militar George Washington, el primero en llevar misiles balísticos.
- 1973: El almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del Gobierno de España.
- 1982: Aprobación del Estatuto de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.
- 1986: El presidente del INI y el de Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51 % de las acciones de SEAT a la multinacional alemana.
- 1995: Inauguración del parque nacional del Vesubio.
- 2006: Israel bombardea el norte de Gaza y se cobra la vida de 10 civiles palestinos.
- 2012: El Eurogrupo aprueba un rescate a España de 100.000 millones de euros.
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