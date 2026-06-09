Efemérides: ¿Qué ocurrió en el mundo un 9 de junio?

Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 9 de junio

Entre las personalidades que nacieron un 9 de junio están:

1836: Elizabeth Garrett Anderson, médica británica

1843: Bertha von Suttner, escritora austriaca y Premio Nobel de la Paz en 1905

1915: Les Paul, guitarrista estadounidense

1921: Guido Münch, astrofísico mexicano

1926: Mona Freeman, actriz estadounidense

1930: Jordi Pujol, político español

1933: Montserrat Gudiol Corominas, pintora española

1943: John Fitzpatrick, piloto británico

1956: Patricia Cornwell, escritora estadounidense

1974: Fernando Coronado, actor español

1981: Natalie Portman, actriz israelí-estadounidense

Famosos que fallecieron el 9 de junio

El 9 de junio de 2020 nos deja una efeméride muy triste con la muerte del cantante y músico español Pau Donés a causa de un cáncer de colon. Te mostramos otros fallecimientos a lo largo de la historia:

1825: Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte

1870: Charles Dickens, escritor británico

1903: Gaspar Núñez de Arce, poeta español

1940: Armando Buscarini, poeta español

1959: Adolf Windaus, químico alemán y Premio Nobel de Química en 1928

1963: Jacques Villon, pintor francés

1974: Katharine Cornell, actriz estadounidense

1993: Arthur Alexander, cantante estadounidense

1996: Rafaela Aparicio, actriz española

2000: George Segal, pintor y escultor estadounidense

2011: Mike Mitchell, jugador de baloncesto estadounidense

2017: Adam West, actor estadounidense

2020: Pau Donés, cantante y músico español.

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?