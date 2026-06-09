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Efemérides: ¿Qué ocurrió en el mundo un 9 de junio?

Repasamos los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides del 9 de junio.

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, durante una actuación en Pamplona

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, durante una actuación en PamplonaAgencia EFE

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Descubre los hechos históricos más curiosos e interesantes que ocurrieron un día como hoy, así como los nacimientos de personalidades históricas y recordamos fallecimientos relevantes.

Famosos que nacieron el 9 de junio

Entre las personalidades que nacieron un 9 de junio están:

  • 1836: Elizabeth Garrett Anderson, médica británica
  • 1843: Bertha von Suttner, escritora austriaca y Premio Nobel de la Paz en 1905
  • 1915: Les Paul, guitarrista estadounidense
  • 1921: Guido Münch, astrofísico mexicano
  • 1926: Mona Freeman, actriz estadounidense
  • 1930: Jordi Pujol, político español
  • 1933: Montserrat Gudiol Corominas, pintora española
  • 1943: John Fitzpatrick, piloto británico
  • 1956: Patricia Cornwell, escritora estadounidense
  • 1974: Fernando Coronado, actor español
  • 1981: Natalie Portman, actriz israelí-estadounidense

Famosos que fallecieron el 9 de junio

El 9 de junio de 2020 nos deja una efeméride muy triste con la muerte del cantante y músico español Pau Donés a causa de un cáncer de colon. Te mostramos otros fallecimientos a lo largo de la historia:

  • 1825: Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte
  • 1870: Charles Dickens, escritor británico
  • 1903: Gaspar Núñez de Arce, poeta español
  • 1940: Armando Buscarini, poeta español
  • 1959: Adolf Windaus, químico alemán y Premio Nobel de Química en 1928
  • 1963: Jacques Villon, pintor francés
  • 1974: Katharine Cornell, actriz estadounidense
  • 1993: Arthur Alexander, cantante estadounidense
  • 1996: Rafaela Aparicio, actriz española
  • 2000: George Segal, pintor y escultor estadounidense
  • 2011: Mike Mitchell, jugador de baloncesto estadounidense
  • 2017: Adam West, actor estadounidense
  • 2020: Pau Donés, cantante y músico español.

Efemérides históricas: ¿Qué pasó otros años?

  • 68: El emperador romano Nerón se suicida con la ayuda de Epafrodito.
  • 1815: Termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa tras la derrota de Napoleón.
  • 1829: Creación del Banco Español de San Fernando, precursor del actual Banco de España.
  • 1928: Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo transpacífico.
  • 1934: Estreno la primera película del 'Pato Donald' de Disney.
  • 1944: Las fuerzas alemanas ejecutan a 99 civiles en la localidad francesa de Tulle como represalia por las acciones de la Resistencia francesa contra las tropas alemanas.
  • 1957: Primera ascensión a la montaña Broad Peak, en la frontera de China y Pakistán.
  • 1958: La reina Isabel II inaugura el Aeropuerto de Gatwick.
  • 1959: Inauguración del submarino militar George Washington, el primero en llevar misiles balísticos.
  • 1973: El almirante Luis Carrero Blanco jura su cargo como presidente del Gobierno de España.
  • 1982: Aprobación del Estatuto de autonomía de La Rioja y de la Región de Murcia.
  • 1986: El presidente del INI y el de Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51 % de las acciones de SEAT a la multinacional alemana.
  • 1995: Inauguración del parque nacional del Vesubio.
  • 2006: Israel bombardea el norte de Gaza y se cobra la vida de 10 civiles palestinos.
  • 2012: El Eurogrupo aprueba un rescate a España de 100.000 millones de euros.

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