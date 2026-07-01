Cómo pedir el grado de dependencia de forma sencilla

La valoración de la dependencia es el proceso por el que se analizan las necesidades de una persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y constituye el requisito imprescindible para acceder a las prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia.

¿Cómo se determina el grado de dependencia?

El primer paso es presentar la solicitud y la documentación correspondiente en los servicios sociales de cada comunidad autónoma. El órgano competente de la Administración revisará la documentación. Además, analizarán el historial médico, la situación familiar y social del solicitante.

Posteriormente, se realiza una entrevista con un trabajador social, que concertará una visita a la persona interesada, normalmente en su domicilio habitual. En esa visita se evaluará cómo se desenvuelve la persona en situaciones sencillas y del día a día. Situaciones como caminar, levantarse, asearse, vestirse, comer o tomar la medicación.

Con toda la información recopilada, emitirá una resolución indicando el grado de dependencia reconocido, si procede.

Baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia

Establecido por el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En el Baremo se determinan los criterios de su aplicación, utilizados por los profesionales especializados en valoración de la situación de dependencia.

El Baremo de Valoración de la Dependencia permite determinar las situaciones de dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia.

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 25 a 49 puntos.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 puntos.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos.

¿Quién puede solicitarlo?

Puede solicitarlo cualquier persona que resida en España y cumpla los requisitos establecidos por la ley, que tenga dificultades permanentes para desenvolverse en su vida diaria por razones de edad, enfermedad o discapacidad. La solicitud puede presentarla la propia persona interesada o, si no puede hacerlo, un familiar o su representante legal.

¿Qué ayudas se pueden recibir?

Si se reconoce un grado de dependencia, la persona podrá acceder, según su situación y disponibilidad, a diferentes recursos, como: servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día y atención residencial. También puede recibir prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar o para contratar determinados servicios.