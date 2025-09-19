Pablo Oria, el joven que se volvió viral tras ofrecerle su teléfono a una señora para que no se sintiera sola, afirma que por fin han quedado

A principios de verano conocimos una emotiva historia sobre cómo afecta la soledad no deseada en las personas mayores. La protagonizaba Pablo Oria, un joven que contó a través de su cuenta de Instagram cómo había conocido a una mujer mayor en un supermercado tras pedirle ayuda para coger unas manzanas, hablando le confesó que llevaba tres días sin hablar con nadie, algo que impactó a Pablo. Él decidió darle el teléfono para que la mujer lo llamara cuando se sintiera sola.

Un tiempo después volvió a intentar localizar a esta mujer a través de las redes sociales ya que no sabía nada de ella e incluso se pasó por el supermercado para ver si la veía, con poco éxito, no obstante, más o menos un mes de su primer encuentro, la mujer finalmente decidió llamarle.

Por respeto a esta mujer, Pablo ha contado esta anécdota con mucho respeto, cariño y discreción. La última actualización de Pablo es que junto a su abuela finalmente han quedado en varias ocasiones con la mujer. "Es una mujer muy maja, muy simpática, hemos tenido conversaciones muy largas y muchas risas" confesaba su abuela.

Por su parte Pablo señala que también ha vivido momentos tristes, ya que la señora tiene una situación complicada, pero "lo importante de todo es que ella está bien".

Pablo finalizaba diciendo que simplemente quería dar las gracias a la gente que se había preocupado y recalcar que "a veces las redes sociales sirven para visibilizar temas importantes".