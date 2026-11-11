El Museo Sefardí y El Toboso se suman a la campaña que reconoce la labor de los mayores en la difusión cultural

El Museo Sefardí de Toledo y el Ayuntamiento de El Toboso se han incorporado a la campaña "Compartimos cultura, construimos comunidad", impulsada por la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) dentro de su programa MAYORES ACTIVOS. La iniciativa continúa ampliando su red de colaboración institucional para reconocer la labor de las personas mayores que dedican su tiempo y conocimientos a acercar la cultura a la ciudadanía.

El voluntariado, un puente entre el patrimonio y la ciudadanía

Las presentaciones de la campaña en ambos espacios han contado con la participación de personas voluntarias culturales del programa y representantes de las instituciones implicadas. Durante los encuentros se han dado a conocer los objetivos y las acciones del proyecto, que pretende dar mayor visibilidad a la aportación de este colectivo al desarrollo cultural y social de los territorios en los que CEATE está presente.

En el Museo Sefardí, la jornada ha servido para presentar la filosofía de la campaña y reforzar la participación ciudadana en la difusión del patrimonio histórico y cultural. Además, el encuentro ha permitido intercambiar experiencias y reflexionar sobre el papel de las personas voluntarias como mediadoras entre la cultura y la sociedad. La iniciativa pone el foco en quienes contribuyen a que los conocimientos y la historia que albergan los espacios culturales lleguen a un público más amplio. A través de su participación, las personas voluntarias mayores colaboran en la divulgación del patrimonio y favorecen el acercamiento de la ciudadanía a la cultura.

Una red de colaboración para mantener viva la cultura

Por su parte, la presentación celebrada en el Ayuntamiento de El Toboso ha contado con la participación de la Asociación de Amigos del Museo de la Casa Dulcinea del Toboso. El encuentro ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones locales, las entidades culturales y la ciudadanía para impulsar proyectos que fomenten la participación social y el compromiso con el patrimonio. Con estas dos nuevas incorporaciones, "Compartimos cultura, construimos comunidad" continúa consolidando una red de cooperación entre instituciones culturales y administraciones públicas.

El proyecto busca ampliar su alcance y conseguir un mayor reconocimiento social para las personas que comparten su tiempo y experiencia con el objetivo de enriquecer la vida cultural de sus comunidades CEATE reafirma así su compromiso con la promoción del voluntariado cultural y con el papel activo de las personas mayores en la sociedad. La campaña recuerda que la cultura no solo se conserva en museos y monumentos, sino también gracias a quienes la comparten, la explican y contribuyen a transmitirla a las generaciones presentes y futuras.