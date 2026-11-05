Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes: "Escribir un cuento es un riesgo enorme"

La nueva Premio Cervantes, la escritora catalana Cristina Fernández Cubas, ha explicado este miércoles en Barcelona que, cuando empezó a mover un manuscrito con sus primeros cuatro cuentos, la mayoría de editoriales rechazaron su publicación con el argumento de que sus relatos eran "muy extraños".

"Feliz" por el galardón y "más tranquila" que hace tan solo unas horas, cuando la noticia le cogió "por sorpresa", la autora ha explicado en rueda de prensa que fue la fallecida Beatriz de Moura quien se "entusiasmó" con su trabajó y creyó tanto en ella como en el cuento, un género históricamente vilipendiado.

Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) ha destacado que una de las cosas que más valora del premio es que representa un galardón para ella pero también "para el cuento en sí mismo". "Escribir un cuento es un riesgo enorme", advierte la escritora.

"En la novela puedes tener un capítulo malo pero en el cuento hay mucho riesgo.

No te puede fallar ni un párrafo. Por suerte, me gusta la aventura", ha comentado la autora, quien también ha tenido palabras de agradecimiento para los "cómplices" de sus lectores.

Pionera de un género de cuento fantástico que años después han seguido otras autoras en España y Latinoamérica, la escritora ha matizado que ella no se considera "terrorífica" sino más bien "inquietante". "Me gusta escribir sobre lo que se ve pero especialmente sobre lo que no se ve", ha confesado Fernández Cubas, que tituló precisamente así su último libro con Tusquets, "Lo que no se ve".

En plena efervescencia creativa

El prestigioso galardón la ha cogido en pleno momento de entusiasmo con la escritura de su próximo libro, del que ha evitado dar fechas ni avanzadillas.

"Este verano, a pesar del calor, tenía muchas ganas de escribir. Hacía un calor infernal pero me pasó eso. Y ahí sigo. Hasta que me han llamado por el Cervantes", ha dicho entre risas. La escritora ha confesado que muchos de sus conocidos le decían que ganaría el Premio Cervantes "antes o después", pero que ella siempre evita "hacerse ilusiones".

Una llamada inesperada que confundió con una estafa

Este martes por la tarde, cuando le llamó para anunciarle el galardón el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ella pensaba que era una llamada comercial "o una estafa". "Lo cogí al final porque insistía mucho ese número desconocido y yo quería seguir viendo la película", ha reconocido.

"Ayer estaba un poco grogui además porque estuve toda la mañana de médicos, de oculistas", ha revelado la autora, que hace tres años ya ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas.

La séptima mujer que recibe el Premio Cervantes

A propósito de que sea la séptima mujer en recibir un galardón que lleva ya cinco décadas, Fernández Cubas ha afirmado que, para ella, "las cosas van cambiando". "Podría ser mejor, pero creo que en España hemos valorado a escritoras de primera fila como Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet o Ana María Matute".

El galardón se le entregará el próximo 23 de abril, Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). "No sé qué diré en el discurso. Si no me esperaba ganar, imagínate pensar en qué voy a decir", se ha sincerado.

Entre sus libros de cuentos destacan 'Mi hermana Elba' (1980), 'Los altillos de Brumal' (1983), 'El ángulo del horror' (1990), 'Con Agatha en Estambul' (1994) y 'Parientes pobres del diablo (2006)'. En 2008 reunió buena parte de su obra en 'Todos los cuentos'.