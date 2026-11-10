La paga extra de Navidad para los autónomos jubilados se empezará a abonar a partir del 23 de noviembre

La Seguridad Social no fija un día único y universal para que todos los pensionistas reciban el abono en sus cuentas corrientes, por lo que las entidades financieras tradicionales optan por adelantar el proceso de transferencia para que sus clientes dispongan de liquidez antes de finalizar el mes. De este modo, Bankinter y Unicaja liderarán los pagos situando la disponibilidad del dinero el lunes 23 de noviembre, mientras que CaixaBank lo hará de forma generalizada el martes 24, y el resto de grandes entidades del sector, como Banco Santander, BBVA, ING, Ibercaja, ABANCA, Banco Sabadell y Kutxabank, efectuarán el ingreso habitualmente alrededor del día 25 o el día hábil inmediatamente anterior.

Mecánica de la paga extraordinaria y el impacto de la estacionalidad en el colectivo

Con carácter general, las pensiones contributivas de jubilación se estructuran en catorce pagas anuales, lo que se traduce de forma práctica en el cobro de una mensualidad adicional tanto en el mes de junio como en el de noviembre. Este abono extraordinario se realiza de forma totalmente automatizada por parte de la administración pública, eximiendo a los beneficiarios de la necesidad de realizar trámites adicionales o solicitudes previas, y tomando como referencia el importe de una mensualidad ordinaria habitual, salvo en supuestos de altas recientes o periodos de cotización incompletos que se liquidan de forma proporcional.

Excepciones normativas y distinción clave según el régimen de cotización

No todos los autónomos jubilados percibirán esta cuantía adicional a finales de noviembre, ya que existen prestaciones específicas que se distribuyen estrictamente en doce mensualidades al tener las pagas extraordinarias prorrateadas. Esta singularidad afecta principalmente a aquellas pensiones derivadas de contingencias profesionales específicas, como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, donde los beneficiarios reciben su retribución anual repartida de manera equitativa mes a mes, percibiendo únicamente su cuota ordinaria habitual sin el sobresueldo estacional.