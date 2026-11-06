Carlos Alsina, Rosalía y Berto Romero, entre los grandes protagonistas de los Premios Ondas 2026

La cantante Rosalía, el periodista Carlos Alsina, el programa de radio 'A vivir que son dos días', la emisora Ràdio 4, el humorista Berto Romero, los cantantes Leiva y Pablo Alborán, el programa de TV3 'Polònia, 20 anys', los actores Malena Alterio y Javier Cámara, así como la serie 'Yakarta' son algunos de los galardonados con los Premios Ondas 2026.

La periodista Gemma Nierga, cuatro veces Premio Ondas, ha sido la encargada de leer este martes el fallo del jurado y ha dado a conocer que la gala de entrega de los premios se celebrará en el Gran Teatre del Liceu el 26 de noviembre.

También han sido reconocidos con el Ondas a la mejor programación especial la investigación de los cribados del cáncer de mama, de Radio Sevilla, de la Cadena SER, mientras que el Ondas a mejor programa de actualidad o cobertura informativa de televisión ha sido para 'Aquí la tierra. Especial eclipse solar', de La 1 de RTVE.

En esta misma categoría ha habido una mención especial a 'El Intermedio. Especial 'Desahucio de Maricarmen', de La Sexta. El Ondas a la mejor idea radiofónica ha recaído 'ex aequo' en 'Lo contó la radio', de Onda Cero, y en 'Que no surti d'aquí', de Catalunya Ràdio, mientras que el mejor programa de proximidad ha sido 'Els nous catalans', de Ràdio Barcelona-SER Catalunya.

En el apartado internacional se ha reconocido al programa mexicano 'Venceremos', de Tanto que contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica, por su "firme apuesta por la memoria histórica y su compromiso con la verdad"; y el Ondas Internacional de Vídeo ha recaído en 'Elon Musk al descubierto: El experimento Tesla', de Beetz Brothers Film Production en coproducción con hr, SWR, WDR Y NDR para las alemanas ARD y Sky.

El jurado ha destacado su "rigurosa investigación periodística sobre una realidad de gran impacto social a escala global"."Un espacio para la convivencia y la conversación"

El espacio 'A vivir que son dos días', de la SER, presentado por Javier del Pino, es el nuevo Ondas al mejor programa por "haber creado un espacio para la convivencia y la conversación con un estilo original y reflexivo", convirtiendo el proyecto en "un oasis en estos tiempos de crudeza e incertidumbre".

Carlos Alsina ha merecido el Ondas a trayectoria o mejor labor profesional por sus más de treinta años de oficio, en los que ha destacado por un "estilo versátil e irónico", así como por su "compromiso y pasión", además de ser "riguroso e incisivo".

La emisora Ràdio 4 ha recibido una mención especial del jurado por sus 50 años de radio, siendo la primera cadena generalista que emitió "íntegramente" en catalán después de la dictadura.

Rosalía, Leiva, Pablo Alborán

Rosalía, cuya campaña LUX, de Sony Music Spain, ha sido la "más innovadora del año", junto a Euskaltel IA, ha obtenido el Ondas a fenómeno musical del año, con un álbum que "ha vuelto a desafiar las reglas del género para abrir otras nuevas", mientras que Leiva es Ondas Nacional de Música por la trayectoria como "cronista generacional, guardián y referente indiscutible del rock español".

Otro cantante distinguido ha sido Pablo Alborán por mejor espectáculo, gira o festival gracias al 'Global Tour KM0', "un viaje que ha llevado la música española más allá de nuestras fronteras sin perder un ápice de cercanía".

'Delirios de España' y La Pija y la Quinqui

Por contar la historia reciente de España con "humor y una mirada pop" han sido Ondas a mejor pódcast narrativo 'Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país', de Podium Podcast, mientras que La Pija y la Quinqui son Ondas a mejor videopodcast por "convertir el lenguaje de una generación en un pódcast con una personalidad única".

Ha merecido una mención especial en este apartado, el 'Ciberlocutorio' de Radio Primavera Sound.

Por otra parte, el mejor pódcast de ficción ha sido 'Místicas', de VIVA. Films y, 'ex aequo' en el apartado de mejor anfitrión o anfitriona, han sido reconocidos Victoria Martín por 'Malas Personas', en Podimo, y José Luis Sastre y Miguel Maldonado por 'Sastre y Maldonado', en SER Podcast, mientras que el mejor diseño sonoro ha sido para 'La Historia de ayer', de El Extraordinario.

Malena Alterio y Javier Cámara, mejor interpretación

El jurado ha considerado que 'ex aequo' debían ser Ondas a mejor interpretación la actriz Malena Alterio por 'Cochinas' (Prime Video) y Javier Cámara por 'Yakarta' (Movistar Plus), también mejor serie de ficción, mientras que 'Sidosa' (laSexta/atresplayer) ha sido mejor documental o serie documental.

Como mejor contenido de proximidad se ha elegido 'Identidades', de Radio Televisión Canaria, y se ha otorgado una mención especial a 'Pla seqüència', de La2Cat de RTVE.

Por su parte, Berto Romero ha sido mejor comunicador por 'El Consultorio de Berto' (Movistar Plus), por "demostrar una personalidad única en la televisión".

En el apartado de publicidad, el Ondas a mejor campaña de publicidad en audio ha sido para 'A veces un hogar puede dar miedo', de la agencia Ogilvy madrid para Leroy Merlín y como Mejor agencia creativa se ha premiado a BBDO.