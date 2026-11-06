Stanford usa a los 'SuperAgers' como referencia para detectar el riesgo de Alzheimer años antes de los síntomas

Un nuevo marco de trabajo permite identificar características de la función cerebral vinculadas a la enfermedad de Alzheimer antes de que las personas presenten pérdida de memoria, según expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). El trabajo se ha publicado en la revista Science Advances.

A diferencia de estudios previos, que comparaban a pacientes con Alzheimer con adultos cognitivamente sanos, este enfoque los compara con los llamados SuperAgers, personas que conservan una cognición excepcionalmente buena hasta la vejez, para establecer un punto final más preciso en el continuo de las posibilidades del envejecimiento cognitivo. Según los investigadores, los hallazgos respaldan la utilidad potencial de esta herramienta para la estratificación temprana del riesgo entre adultos mayores cognitivamente sanos.

Dos extremos del envejecimiento cerebral

Los científicos han vinculado el inicio del Alzheimer con las proteínas amiloide-beta y tau, así como con factores de riesgo genéticos. También han descubierto un subgrupo de personas, los SuperAgers, cuyas habilidades cognitivas se mantienen relativamente intactas hasta la vejez.

El equipo se preguntó en qué se diferencian los cerebros de cada grupo y si definir esas diferencias, aún inexploradas, puede ayudar a identificar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Para responder, desarrolló un marco de aprendizaje automático denominado Alzheimer's Resilience-Vulnerability Connectome (ARC).

Cómo se entrenó y validó el modelo

Los investigadores entrenaron y evaluaron el modelo con datos de resonancia magnética funcional en estado de reposo de 180 SuperAgers y 110 pacientes ya diagnosticados con Alzheimer, todos de al menos 75 años. Demostraron además que el modelo se generalizaba a una cohorte de replicación independiente de 143 individuos.

Después aplicaron ARC para examinar los cerebros de 818 personas de una nueva cohorte, ligeramente más joven y sin signos de deterioro cognitivo, ninguna de las cuales había sido clasificada previamente como SuperAger. Al medir características relevantes de la función cerebral, ARC identificó con éxito la posición de los participantes en un continuo que va desde SuperAger hasta el diagnóstico de Alzheimer. Mostró un rendimiento similar en una cohorte independiente de 497 personas.

Pistas entre 5 y 15 años antes

En un plazo de 5 a 15 años, según los datos disponibles, las personas con patrones de función cerebral similares a los del Alzheimer mostraron un deterioro cognitivo más rápido, una mayor acumulación de beta-amiloide y una mayor probabilidad de progresión a Alzheimer clínico.