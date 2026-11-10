SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social sitúa en menos de diez días la resolución media de las nuevas pensiones de jubilación
Más de 282.000 trabajadores se dieron de alta como nuevos jubilados durante los nueve primeros meses de 2026, con una cuantía media de 1.758 euros mensuales y unos plazos de resolución que promedian los 9,63 días frente al límite legal de 90 días.
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Los datos oficiales publicados por la Seguridad Social revelan que el 11,5 % de las nuevas altas correspondieron a jubilaciones demoradas voluntarias, lo que representa un incremento de un punto porcentual en comparación con el ejercicio anterior y se sitúa 6,7 puntos por encima de las cifras registradas en 2019. Como consecuencia directa de este retraso voluntario en el retiro laboral y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se ha elevado hasta los 65,4 años, consolidando una tendencia impulsada por los incentivos legales y la reconfiguración normativa introducida en los últimos años.
Importe medio de las prestaciones y diferencias notables entre regímenes
La cuantía de la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en 1.376,1 euros en el mes de octubre, mientras que la pensión media específica de jubilación alcanzó los 1.577,6 euros mensuales. No obstante, al analizar los datos por regímenes se aprecian diferencias significativas, destacando los 1.735,9 euros mensuales del Régimen General frente a los 1.063,5 euros del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o los elevados importes registrados en sectores específicos como la Minería del Carbón, donde la cuantía media asciende hasta los 3.006,1 euros.
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Plazos de resolución de expedientes muy por debajo del límite legal establecido
En el ámbito de la tramitación administrativa, la media de tiempo necesaria para resolver los expedientes durante el mes de septiembre se redujo hasta los 9,63 días para las pensiones de jubilación y los 9,78 días para las de viudedad. Estas cifras contrastan ampliamente con el plazo máximo de resolución de noventa días fijado por la normativa vigente, lo que refleja una notable agilidad en la gestión y el abono de las nuevas prestaciones a los beneficiarios del sistema.
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