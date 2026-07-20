A sus 99 años vuelve a renovar el carnet y sigue conduciendo con total autonomía

Apasionado de la conducción desde joven, Rivero asegura en 'Y ahora Sonsoles', encontrarse en buenas condiciones y afirma conservar las capacidades de una persona mucho más joven. De hecho, explica que sigue aprobando las pruebas médicas porque mantiene unas aptitudes comparables a las de un hombre de 70 años.

La renovación no estuvo exenta de dificultades. Según relata, las dudas surgieron principalmente por su avanzada edad, aunque finalmente consiguió la autorización para seguir conduciendo. Además, reconoce que sus hijos eran partidarios de que dejara el coche, una decisión con la que él nunca estuvo de acuerdo.

Para Pepe, conducir sigue siendo una herramienta de independencia. Utiliza su vehículo para realizar pequeñas tareas cotidianas, como hacer compras o dar paseos, actividades que le permiten mantener su autonomía. Su vinculación con el mundo del motor y el transporte viene de lejos. Durante años trabajó en Renfe, donde se encargaba de resolver incidencias ferroviarias. A lo largo de su vida ha recorrido más de dos millones de kilómetros y destaca que nunca ha sufrido accidentes de tráfico.

El próximo 22 de agosto celebrará su 100 cumpleaños, un aniversario muy especial que afronta manteniendo una de sus grandes pasiones: ponerse al volante y disfrutar de la carretera.