Las claves para disfrutar de la visita del Papa sin riesgos para la salud

Las autoridades sanitarias recomiendan planificar la jornada, mantenerse hidratado y evitar las horas de mayor calor para disfrutar del evento con seguridad.

Hidratación

Uno de los aspectos más importantes será la hidratación. Los especialistas aconsejan beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, especialmente si las temperaturas son elevadas. También recomiendan evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o con un alto contenido en cafeína, ya que pueden favorecer la deshidratación. Además, si es posible es aconsejable comer algo ligero antes de ir al evento.

Planificar los desplazamientos

La planificación previa es muy importante para evitar complicaciones. Consulta los accesos, intenta conocer la ubicación de los puntos de asistencia sanitaria y prever zonas de sombra o descanso. Las personas con movilidad reducida o enfermedades crónicas deberían valorar acudir acompañadas.

Elige ropa adecuada y protección solar

Los expertos aconsejan utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, así como calzado cómodo y ya utilizado previamente para evitar rozaduras o molestias. Además, se recomienda protegerse del sol mediante sombreros, gorras, gafas de sol y crema de protección solar.

No olvides la medicación

Las personas que toman medicación de forma habitual no deben olvidar las dosis necesarias para toda la jornada, especialmente en casos de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. También es aconsejable llevar una lista con los tratamientos prescritos y un teléfono de contacto de emergencia.

Asistencia médica

Otro de los riesgos habituales en este tipo de concentraciones son los mareos y las bajadas de tensión. Los profesionales sanitarios aconsejan realizar pausas periódicas, evitar permanecer muchas horas de pie sin moverse y buscar asistencia médica ante síntomas como debilidad intensa, sudoración excesiva, dolor en el pecho o dificultad para respirar.

Evitar esfuerzos

Los expertos recomiendan evitar esfuerzos físicos innecesarios, como caminar largas distancias a ritmo acelerado o cargar peso durante muchas horas. Del mismo modo, las personas con problemas respiratorios deben llevar consigo la medicación de rescate que usan de manera habitual y que les ha recetado su médico.

Escucha a tu cuerpo

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de escuchar las señales del propio cuerpo. Descansar cuando sea necesario, buscar lugares frescos y no dudar en solicitar ayuda sanitaria ante cualquier malestar puede marcar la diferencia para disfrutar de una jornada segura.

Batería del móvil cargada

Es importante llevar el móvil al máximo de carga para poder hacer uso en caso que sea necesario. En definitiva, las claves para disfrutar sin percances de este evento son la planificación, hidratación, descanso y evitar aglomeraciones innecesarias.