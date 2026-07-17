Los sueños no caducan: Juanjo cumple a los 81 años su deseo de conocer Edimburgo

Hay viajes que se planean durante meses y otros que permanecen durante años en la lista de sueños pendientes. Para Juanjo, nacido en Tenerife, conocer Edimburgo era uno de ellos. Ahora, a sus 81 años, ha podido descubrir por primera vez la capital escocesa gracias a la colaboración entre Civitatis y la Fundación Adopta Un Abuelo.

Durante varios días, Juanjo ha recorrido una ciudad que hasta entonces solo había imaginado y ha conocido algunos de los lugares más emblemáticos de Edimburgo. Una experiencia que demuestra que viajar, descubrir nuevos destinos y seguir cumpliendo sueños no tiene edad.

Seguir creando recuerdos a cualquier edad | Civitatis

Un viaje pendiente y una ciudad 'sacada de un cuento'

Uno de los momentos más especiales del viaje tuvo lugar en el Castillo de Edimburgo. Desde la fortaleza, Juanjo pudo contemplar las vistas de la ciudad, recorrer sus murallas y presenciar el tradicional cañonazo que se dispara cada día. Su primera impresión fue clara: "Es un sitio que parece sacado de un cuento".

El viaje le llevó también a descubrir rincones como Victoria Street o Dean Village y a acercarse a la historia de la capital escocesa en el Palacio de Holyrood, residencia oficial de la monarquía británica en Escocia.

Pero la edad tampoco fue una excusa para conocer el lado más misterioso de Edimburgo. A sus 81 años, Juanjo se adentró en las antiguas calles y pasadizos ocultos bajo la ciudad durante un tour de fantasmas subterráneos, descubriendo algunas de las historias y leyendas que han convertido a la capital escocesa en uno de los destinos más enigmáticos de Europa.

Al finalizar el viaje, Juanjo resumió la experiencia de forma sencilla: "Ha sido un viaje impresionante". Cada parada se ha convertido en una experiencia especial que ha superado todas sus expectativas, demostrando que viajar y descubrir nuevos destinos puede ser igual de emocionante a cualquier edad.

Seguir creando recuerdos a cualquier edad

La experiencia forma parte de la colaboración entre Civitatis y la Fundación Adopta Un Abuelo para acercar nuevas experiencias a las personas mayores y contribuir a que puedan seguir descubriendo el mundo, aprendiendo y haciendo realidad deseos pendientes.

"Cuando pensamos en un viaje, al final lo que permanece son los recuerdos de aquello que hemos vivido. La historia de Juanjo representa muy bien lo que queremos conseguir en Civitatis: ayudar a las personas a generar esas perfect memories, memorias perfectas, y vivir experiencias que se queden con ellas para siempre, independientemente de su edad", señala David Fernández, responsable de comunicación de Civitatis.

Seguir creando recuerdos a cualquier edad | Civitatis

Desde su nacimiento en 2014, la Fundación Adopta Un Abuelo trabaja para acompañar a personas mayores en riesgo de soledad y fomentar las relaciones intergeneracionales. Hasta la fecha, su comunidad de más de 26.000 voluntarios ha realizado más de 90.000 horas de compañía a más de 16.000 mayores. El viaje de Juanjo a Edimburgo es una muestra de que siempre puede haber un nuevo lugar por descubrir, una historia por conocer y un recuerdo por crear.