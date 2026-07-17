Callao alcanza las 88 millas por hora: ‘Regreso al futuro’ llega gratis a la plaza para celebrar un siglo de cine

La plaza de Callao se convertirá por unas horas en una auténtica máquina del tiempo. No hará falta un DeLorean ni alcanzar las 88 millas por hora: bastará con sentarse frente a la pantalla para disfrutar de ‘Regreso al futuro’ en una proyección gratuita (con palomitas y agua incluidas) con la que Cines Callao celebra su centenario.

La cita será el próximo miércoles 22 de julio, cuando la pantalla exterior de los emblemáticos cines servirá para proyectar uno de los grandes clásicos del séptimo arte. La organización busca sacar el cine más allá de sus salas y convertir uno de los puntos más transitados de Madrid en un espacio de encuentro cultural.

Hasta completar aforo

Los asistentes podrán disfrutar de la película desde las 21:30 horas, con apertura de puertas a las 21:00, y el acceso será gratuito hasta completar aforo. La experiencia contará con 164 butacas instaladas para la ocasión, además de palomitas y agua gratis para los espectadores.

Los espectadores podrán llevar su propia comida y bebida, aunque no estará permitido acceder con bebidas alcohólicas. Las plazas se asignarán por orden de llegada.

La elección de ‘Regreso al futuro’ conecta con el espíritu de la celebración: una película marcada por los viajes en el tiempo para conmemorar el centenario de un cine que forma parte de la memoria de varias generaciones de madrileños.

Con esta acción, Callao pretende que la plaza deje de ser por unas horas un lugar de paso y se convierta en un cine bajo las estrellas. La iniciativa se suma a las propuestas de cine de verano que cada año convierten distintos espacios de Madrid en escenarios para disfrutar del séptimo arte al aire libre.