Carmen vuelve al Teatro Real por su 150 aniversario y se reivindica 'libre' frente al machismo

El Teatro Real ha estrenado este miércoles una nueva producción de la ópera Carmen, de Georges Bizet, con una protagonista que se reivindica "libre" frente al machismo en una historia de rabiosa actualidad pese a que se cumplen 150 años de su estreno en París en 1875.

El público del coliseo madrileño ha ovacionado a los intérpretes, pero ha entendido menos la apuesta escénica del director italiano Damiano Michieletto, que ha recibido abucheos del público cuando ha salido al escenario al final de la representación.

Los aplausos, en cambio, han premiado especialmente el trabajo de la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina (Carmen) y la soprano Adriana González (Micaëla).

Además, durante la representación, el público no ha escatimado en aplausos para las arias tanto de Aigul Akhmetshina, Adriana González o Charles Castronovo, que se ha metido en la piel de Don José frente a una Carmen que baila sensual y, en ocasiones ligera de ropa, sobre el escenario durante las tres horas que abarca la obra.

En esta nueva producción, Michieletto ha tratado de mantener la ligereza y el tono popular del código 'opéra comique' con el que Bizet concibió Carmen, antes de que la trama desemboque en el terreno de la tragedia.

Su objetivo es adentrar al público en un relato donde la frontera entre la libertad y el destino actúa como eje dramático: tanto Carmen como Don José parecen condenados desde el principio a un final del que ambos son conscientes. No obstante, sigue siendo una 'ópera-comique' -alternancia entre fragmentos cantados y fragmentos hablados- en cuatro actos.

Como novedad, la presencia en las tablas de la madre de Don José, figura invisible en el libreto, pero aquí presente como una sombra constante. Vestida de negro y con una mantilla española, encarna la tradición, la culpa y la moral opresiva que marcan el destino del protagonista, evocando a una Bernarda Alba silenciosa que arrastra a su hijo hacia la tragedia final.

Michieletto traslada los hechos a los años 1970-1980 en Sevilla, una ciudad de clima seco y caluroso, además de horizontes abiertos, adrenalina, energía, violencia y locura. La escenografía refuerza este contraste constante entre lo íntimo y lo abierto, con una estética más sobria y psicológica, apoyada en un decorado giratorio,

Sus personajes lucen un vestuario de inspiración setentera, con camisas y faldas coloridas, con una Micaëla construida desde unos valores profundamente religiosos, como prueba un crucifijo que cuelga de su cuello. Asimismo, destaca un bandolero semejante al personaje de Torrente, de Santiago Segura.

La obra finaliza con el asesinato de Carmen a manos de Don José, quien le dedica estrofas como 'Eres mía' o 'Mujer maldita' en repetidas ocasiones. Por su parte, Carmen defiende su libertad por encima de todo, pese a que le cueste la muerte, y reivindica que "libre nació y libre morirá".

Escenarios

Cada acto se construye en un pequeño ámbito cerrado -una comisaría, una taberna o un barracón de contrabandistas-. Así, en el primero aparece una comisaría de policía que se erige como una fortaleza en medio de la gran plaza de un pueblo.

La misma estructura se transforma en los actos sucesivos en la taberna Lilas Pastia, aunque en esta versión aparece con luces de neón, más propias.de un club nocturno. Al finalizar, ese espacio deja lugar a un barracón abandonado donde los contrabandistas almacenan sus mercancías y en un camerino donde los toreros se cambian antes de salir a la plaza.

Junta a los intérpretes ha estado el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real y los Pequeños Cantores de la ORCAM, bajo la dirección de la coreana Eun Sun Kim, directora musical de la Ópera de San Francisco desde 2021, cuya carrera comenzó en el Teatro Real en 2008, cuando ganó el primer premio de la segunda edición del Concurso Jesús López Cobos, de quien fue asistente durante dos años en Madrid.

El Teatro Real ofrecerá 16 funciones de esta coproducción del montaje que se ha realizado junto con la Royal Ballet and Opera de Londres y el Teatro alla Scala de Milán, donde se presentará el próximo mes de junio. Bizet murió tres meses después de un estreno de 'Carmen' en la Ópera de París que generó desconcierto.