Los casos de gripe aumentan un 103% en una semana

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria se han incrementado un 103,2 % en una semana, hasta alcanzar una tasa de 349,5 contagios por cada 100.000 habitantes -la semana anterior se contabilizaron 172 casos por 100.000 habitantes-, siendo especialmente significativo el incremento en niños y adolescentes.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias (gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis) entre el 1 y el 7 de diciembre.

En concreto, la tasa de IRAs (infecciones respiratorias agudas detectadas en Atención Primaria), pasa de 641,8 a 840,1 casos por cada 100.000 habitantes, si bien la intensidad con la que circulan sigue siendo baja, destaca el ISCIII.

No obstante, la gripe sigue siendo la que más crece tras entrar hace dos semanas en la fase de epidemia, siendo los grupos de edad más afectados el de menores de 1 a 4 años, donde pasa de 762,9 a 1349,6, y el de entre 5 y 19 años, que crece de 471,5 a 925,2 en una semana.

El crecimiento se estabiliza moderadamente en los menores de 1 año, pasando de 675,8 la semana pasada a 714,9 en esta.

Asimismo, la subida de la gripe avanza en los hospitales, con un aumento de la tasa de ingresos a 7,5 por cada 100.000 habitantes, cuando la semana pasada se mantuvo en 4.

El aumento de la incidencia, especialmente de la gripe, tiene que ver con la circulación de la variante K, más transmisible y rápida que la de años anteriores aunque no mas grave, y más evasiva a la vacuna contra la gripe, según el portavoz del Grupo de Infecciosas de la semFYC, José María Molero.

"No se ha demostrado que sea un virus más grave ni que provoque más casos graves u hospitalizaciones", ha aseverado Molero, quien defiende que no produce un cuadro clínico muy diferente al de la gripe tradicional.

La incidencia de la covid-19 se mantiene estable en los centros de salud (donde pasa de 11,6 casos a 12,6).

En su caso, se detecta un pico de contagios en los menores de un año, donde alcanza una tasa de 104,9. Les sigue el grupo de más de 80 años, con una tasa de 15, igualado con los adultos de entre 20 y 59 años, con una tasa de 14,7.

Por el momento, esto no se ha trasladado a los hospitales, en los que la cifra de ingresos es de 0,5 (hace una semana era el 0,4).

Por su parte, el VRS aumenta del 26,3 al 28,6, con una tasa de hospitalizaciones que se mantiene en el 1,7.

Molero ha explicado que determinar el pico epidémico es complicado, aunque opina que lo mas probable es que llegue en la última semana del año, aproximadamente.