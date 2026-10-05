Las fechas clave que debemos tener en cuenta los votantes antes de las elecciones del 29 de noviembre

La convocatoria oficial de los comicios se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dando inicio al proceso electoral. Ese mismo día se abrirá el plazo para solicitar el voto por correo, una opción especialmente relevante para aquellos ciudadanos que no puedan acudir a las urnas el día de las elecciones.

El calendario del voto por correo

Los ciudadanos que quieran votar por correo deberán tener en cuenta dos fechas especialmente importantes. La primera será el 19 de noviembre, último día para solicitar esta modalidad de voto. La segunda llegará el 25 de noviembre, cuando finalizará el plazo para depositar el voto por correo. Por tanto, quienes tengan previsto utilizar esta opción dispondrán desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre para solicitarla y deberán completar posteriormente el proceso dentro del plazo establecido, antes del 25 de noviembre. Así, las tres fechas fundamentales para quienes opten por el voto por correo serán el 6 de octubre, cuando comienza el plazo para solicitarlo; el 19 de noviembre, último día para realizar la solicitud; y el 25 de noviembre, fecha límite para depositar el voto. El calendario electoral continuará durante el mes de octubre con diferentes plazos relacionados principalmente con las formaciones políticas y las candidaturas.

El 16 de octubre será el último día para que los partidos que concurran en coalición lo comuniquen oficialmente. Entre el 21 y el 26 de octubre se desarrollará el plazo de presentación de candidaturas, mientras que el día 28 se publicarán en el BOE las candidaturas presentadas. El 30 de octubre será la fecha límite para que las Juntas Electorales competentes comuniquen posibles irregularidades detectadas en las candidaturas. Aunque estas fechas afectan principalmente a los partidos y candidatos, marcarán la configuración definitiva de las listas que concurrirán a las elecciones generales. El 2 de noviembre las juntas electorales proclamarán a los candidatos y el día siguiente, 3 de noviembre, se publicarán las candidaturas proclamadas en el BOE. El proceso todavía contempla diferentes plazos para posibles recursos relacionados con estas candidaturas.

Las fechas que debe recordar el votante

Uno de los momentos más relevantes para los ciudadanos llegará el 13 de noviembre a las 00:00 horas, cuando comenzará oficialmente la campaña electoral. Los partidos podrán desarrollar sus campañas hasta el 27 de noviembre a las 24:00 horas, momento en el que finalizará la actividad electoral. Durante este periodo también seguirá abierto el plazo para solicitar el voto por correo, aunque únicamente hasta el 19 de noviembre. El 23 de noviembre será, además, el último día en el que podrán publicarse encuestas electorales. Cuatro días después, el 27 de noviembre, terminará la campaña electoral. El día 28 será la jornada de reflexión y, finalmente, el 29 de noviembre tendrá lugar la jornada electoral.

Aunque el calendario incluye numerosos plazos relacionados con partidos, candidaturas y recursos, los ciudadanos deberán prestar especial atención a unas pocas fechas. El 6 de octubre comenzará el plazo para solicitar el voto por correo; el 19 de noviembre será el último día para solicitarlo y el 25 de noviembre, el último para depositarlo. El 27 de noviembre finalizará la campaña electoral, mientras que el 28 será la jornada de reflexión. Finalmente, el domingo 29 de noviembre los ciudadanos acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto. Una vez celebradas las elecciones, el proceso continuará el 2 de diciembre, cuando las juntas electorales iniciarán el escrutinio general de los votos. La constitución de las Cortes de la XVI legislatura deberá producirse como máximo el 24 de diciembre.