La TUR baja de precio y se posiciona como la opción más barata de calefacción para los hogares

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha indicado este miércoles que el año 2026 se inicia con una reducción del precio del gas natural para los usuarios acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y se consolida como la opción más económica, dado que durante el primer trimestre del año el precio del kWh consumido baja entre un 5,4% y un 6,2%, según el grupo tarifario.

En la práctica, para un hogar medio con un consumo anual medio de 9.000 kwh al año, la actualización tarifaria supone pasar de pagar 619 a 593 euros al año; es decir, 26 euros menos. Frente a una tarifa libre, la TUR supone un ahorro de hasta un 50%.

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda a las comunidades de vecinos que pueden contratar la TUR y les anima a comparar su coste con la tarifa libre contratada.

Según reitera OCU, la TUR sigue siendo, con gran diferencia, la opción más económica para hogares y comunidades de propietarios. En el mercado libre no existen tarifas que igualen o se acerquen al precio de esta, ni siquiera entre aquellas que ofrecen precios fijos a cambio de mayor estabilidad.

Por ello, OCU recomienda a los consumidores que revisen sus facturas si están en el mercado libre y valoren cambiarse a la TUR, especialmente ahora, en la etapa de mayor consumo de calefacción del invierno.

Pueden contratar la TUR todos los consumidores con un consumo anual inferior a 50.000 kWh, es decir, aquellos incluidos en las tarifas de acceso RL.1, RL.2 o RL.3; así como las comunidades de propietarios con calefacción y/o agua caliente centralizada.

Actualmente, las comercializadoras que ofrecen la TUR son solo cuatro: Comercializadora Regulada Gas&Power, del grupo Naturgy; Energía XXI, del grupo Endesa; Curenergía, del grupo Iberdrola, y Baser, del grupo Total Energies.

Por último, OCU reclama al Gobierno medidas para garantizar que los consumidores dispongan de información "clara, completa y accesible" sobre los costes del gas de las distintas comercializadoras.

Algunas de las propuestas que hace OCU contemplan, por un lado, la obligación de publicar todas las tarifas, incluidas las que ya no admiten nuevas contrataciones, así como recuperar y hacer definitiva la reducción del IVA del gas y la electricidad.