Un ensayo clínico sugiere que los probióticos pueden potenciar la respuesta al tratamiento antidepresivo

Los participantes, todos mayores de 60 años y con depresión moderada, continuaron con su atención estándar y, además, tomaron diariamente un suplemento probiótico o un placebo durante 12 semanas.

Beneficios para la depresión

Aunque ambos grupos mostraron una evolución positiva a lo largo del estudio, quienes recibieron probióticos experimentaron una reducción ligeramente mayor en los síntomas depresivos y en la ansiedad, un efecto que los investigadores consideran modesto pero significativo. El estudio, publicado en el Journal of the American Geriatrics Society, incluyó a 58 personas asignadas al azar para recibir probióticos o placebo. Tras las primeras 12 semanas de intervención, los investigadores realizaron un seguimiento adicional de otras 12 semanas para observar si los cambios se mantenían en el tiempo.

Para evaluar la evolución clínica recurrieron a herramientas variadas como escalas psicológicas validadas, mediciones de biomarcadores como el factor neurotrófico derivado del cerebro y análisis de la microbiota fecal, con el objetivo de obtener una visión más completa de cómo respondían los pacientes. Los resultados mostraron que la adición de probióticos ayudó a mejorar los síntomas emocionales, aunque no produjo diferencias relevantes en la calidad de vida respecto al placebo. Aun así, los autores consideran que estos datos respaldan la idea de que los probióticos pueden ser un complemento seguro y con una base biológica plausible dentro del tratamiento estándar para la depresión en personas mayores. Subrayan, sin embargo, que se trata de un ensayo pequeño y que será necesario realizar estudios más amplios para confirmar estos efectos y determinar su alcance real.

Complemento junto a tratamientos

Los investigadores destacan que ambos grupos mejoraron de forma notable durante el seguimiento, lo que refleja el impacto positivo del tratamiento antidepresivo estándar y del acompañamiento clínico continuado. Aun así, el hecho de que el grupo que tomó probióticos mostrara una evolución algo más favorable sugiere que este tipo de intervención podría tener un papel complementario en el abordaje de la depresión en edades avanzadas, especialmente en un contexto en el que se buscan alternativas accesibles y seguras para reforzar los tratamientos existentes.

Saibal Das, investigador del Instituto Nacional de Investigación en Infecciones Bacterianas del Consejo Indio de Investigación Médica, señala que los resultados son lo suficientemente alentadores como para justificar un ensayo clínico de mayor escala. Su compañera, la neurocientífica Abhinaba Ghosh, también coautora del estudio, subraya que el objetivo final es desarrollar soluciones sanitarias asequibles que puedan llegar a la población general y contribuir a mejorar la salud pública.