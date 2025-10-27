CON 65 AÑOS
Ágatha Ruiz de la Prada, más activa que nunca a los 65 años: "No es normal para la edad que tengo lo que estoy trabajando"
A sus 65 años, Ágatha Ruiz de la Prada demuestra que la creatividad no tiene edad: la diseñadora vive una etapa de plena energía y proyectos, en la que asegura estar trabajando más que nunca.
La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada asegura que tanto la moda como ella misma se encuentran "en un momento muy interesante" y afirma que, en su caso, está haciendo más cosas que nunca. "No es normal para la edad que tengo lo que estoy trabajando", destaca a sus 65 años.
La diseñadora, viajó a Santander para participar en un desfile para visibilizar la prevención y detección precoz del cáncer de mama, subraya que éste ha sido un año "interesantísimo".
"Ha sido un año interesantísimo y buenísimo, ha habido una guerra de creatividad", señalaba en una entrevista con EFE.
Cree que parte de la coyuntura positiva que se vive viene no solamente por la evolución de la moda, sino también por las oportunidades que se abren y los desarrollos tecnológicos, que pueden ayudar a la creatividad.
"Es apasionante y ojalá que yo sea capaz de saberlo utilizar porque me lo puedo pasar como los indios de divertido. Me apetece muchísimo", dice.
Un buen momento
Como creadora, destaca que está en un momento "tremendo".
"No es normal para la edad que tengo lo que estoy trabajando. Estoy en Santander para un evento, pero mi hijo y parte del equipo se han ido a Gran Canaria, donde hacemos uno de los desfiles que para nosotros es más importante del año, el de Moda Cálida", explica.
Además van a estar en Andalucía y Valencia y van a desfilar en Washington. "Cinco desfiles en cinco días", apunta, antes de añadir que "nunca había hecho tanto" y que tiene "muchísimos proyectos" con los que está encantada.
Considera que para desarrollar una carrera es importante "pasarlo bien". "Si lo pasas bien no te cuesta nada. Lo importante es pasarlo bien y entonces las horas no te importan", recalca.
Ayudar da sentido
La diseñadora defiende que colaborar en iniciativas como la de Santander, vinculada al cáncer de mama, es "lo que hay que hacer".
"Esto hay que hacerlo como algo que ya sea parte de tu vida. El ayudar en lo poco que puedas es imprescindible. Parte de nuestro sentido en la vida es ayudar a los demás", destaca.
Y agrega que "el color ayuda muchísimo" y también "la actitud optimista". "Cuando estás enfermo es difícil ser optimista, pero es bueno serlo más que nunca y la gente alrededor tiene que ayudar y transmitir cariño", recomienda.
También piensa que la moda, tanto en los momentos altos como en los bajos, ayuda a sentirse bien. "Dejarse es malo", advierte.
Pilar Palazuelos
