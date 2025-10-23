Un hombre dona parte de su herencia millonaria a las personas mayores de Marbella

El ayuntamiento de Marbella compartía con sus ciudadanos, a través de sus redes sociales y su página web, una noticia de lo más inusual y a la vez entrañable. Paolo Ghirelli, era un empresario italiano afincado en Marbella, murió el pasado mes de agosto y al parecer ha decidió poner su granito de arena en mejorar la calidad de vida de sus vecinos con más edad.

En el testamento de Ghirelli, al parecer tenía especificado que parte de su patrimonio, en concreto 2,5 millones de euros fueran destinados al consistorio de la ciudad con la intención de mejorar la atención de las personas mayores del municipio. Así lo anunciaba la alcaldesa Ángeles Muñoz a través de la página web del ayuntamiento: "La generosidad, la implicación y el amor de Paolo por Marbella ha quedado patente una vez más con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos".

El ayuntamiento junto con los albaceas de la herencia de Paolo Ghirelli, han elaborado una propuesta para definir y utilizar correctamente el dinero donado. Aunque todavía no hay nada cerrado, algunas ideas sobre la mesa es financiar programas municipales que desarrolla el consistorio dirigido a personas mayores, la ayuda a domicilio y contra la soledad no deseada o invertir parte del importe en el equipamiento de la residencia pública de la localidad, el Trapiche.

"Vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de nuestra localidad, al que debemos reconocer su figura como emprendedor y embajador de Marbella y también su solidaridad con nuestra ciudad y con sus mayores" Finalizaba la regidora.