CUIDADOS
Cambio de tiempo y dolores articulares: consejos para que no empeoren los síntomas
Con la llegada del otoño y las bajadas de las temperaturas, cada vez son más los que sufren dolor articular. Aunque no existe una relación directa entre el clima y estas molestias, los cambios en la presión, el frío y la humedad pueden empeorar los síntomas de artrosis o artritis.
A pesar de que el frío, la lluvia y el cambio de presión atmosférica no producen enfermedades reumáticas, sí es cierto que pueden agravar los síntomas asociados a la artrosis o la artritis reumatoide, pues al perder calor, los músculos y las articulaciones se contraen y entumecen.
Esto se debe a que, al ser más pesado, el aire frío influye en los cambios de presión atmosférica. Esto hace que los tejidos alrededor de las articulaciones se expandan y aumente la presión en aquellas áreas inflamadas causando dolor.
Además, con el frío aumenta la rigidez de las articulaciones debido a que se reduce el flujo sanguíneo. Es por ello también que muchas personas notan molestias y agarrotamiento de las articulaciones por la mañana o después de periodos de inactividad.
Se cree que la humedad también puede afectar a los tejidos de las articulaciones, algo que explicaría por qué muchas personas también experimentan más dolor en días húmedos o lluviosos.
A pesar de que no podemos controlar el clima, entre las recomendaciones se encuentran abrigarse, hacer ejercicio de bajo impacto de manera regular y mantener una buena alimentación. También es conveniente mantener calientes las articulaciones y aplicar calor seco para aumentar la circulación y aliviar el dolor.
Mantener una buena dieta antiinflamatoria es también fundamental, priorizando alimentos ricos en Omega-3, como el pescado azul, y antioxidantes de frutas y verduras. Las infusiones de jengibre son un buen antiinflamatorio natural que ayuda a entrar en calor. El alcohol de romero también es un clásico tratamiento.
