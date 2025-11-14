"Salta por mi": el encuentro entre una mujer mayor y una niña saltando a la comba que ha enternecido a las redes sociales

Vivimos en una era cada vez más tecnológica, dónde los niños de ahora, muchos nativos digitales ya crecen con los dispositivos inteligentes en la mano, además, de la industria juguetera cada vez saca al mercado novedades más curiosas y llamativas para los niños. Por ello, quizá a la protagonista de esta historia le ha llamado tanto la atención encontrarse con una niña en la calle que estaba simplemente saltando a la comba. Un juego tradicional y que parece que sigue enamorando a los niños de todas las generaciones.

La historia comienza cuando una joven decide grabarse con su teléfono móvil mientras salta a la comba en plena calle. De pronto se escucha la voz de una mujer "Cómo me acuerdo cuando era niña", lo que hace que la joven se detenga y se gire para ver a la mujer.

Al ver que se detiene la mujer continúa, "Salta, salta, que yo no puedo. Qué bonito jugar a la comba" entonces la mujer mayor entra en el plano del vídeo y se que es una señora mayor que arrastra un andador.

"Cuantos años hace que no veo a ningún niño jugar a la comba" afirma la señora. "Salta por mi, 1 ,2 ¡qué velocidad!". Cuando la joven le da las gracias, la mujer le vuelve a decir "gracias por hacerme feliz".

Tras el encuentro numerosos comentarios en la red social de TikTok donde se ha compartido el vídeo señalan el tierno encuentro que ha emocionado a algunos usuarios. "Una ve su futuro, la otra su pasado. Qué extraño es el tiempo" comentaba una usuaria, "ambas estaban en el lugar correcto, a la hora correcta, con las palabras correctas", destacaba otra. La publicación se ha viralizado mucho y ya ha tenido más de 4 millones de reproducciones.