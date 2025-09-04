HABLANDO EN PLATA
Volver a empezar, muy pronto en Antena 3: Las historias de mujeres y hombres que vencieron la soledad no deseada rehaciendo su vida
La soledad no deseada afecta a muchas personas en España. Por eso, el nuevo programa especial de Hablando en plata, Volver a empezar, ha querido dar voz a aquellos que la sufrieron y le plantaron cara.
El divorcio, la jubilación, la viudedad, la emancipación de los hijos... Son muchos los momentos en la vida en los que la soledad no deseada puede materializarse de la manera más dura. Por eso, en Volver a empezar, el nuevo programa especial de Hablando en plata, ha querido abordar todos estos temas con testimonios reales.
Sonsoles Ónega dará voz a "mujeres y hombres que un día se sintieron solos, pero decidieron volver a empezar". Unas palabras cargadas de realidad y envueltas en motivación para todos aquellos que, como ellos, buscan una nueva vía.
"Nunca me imaginaba que me iba a sentir tan sola", relata Eugenia, una de las invitadas. Mientras Arturo, afirma que "llegó a pensar que ya no valía nada". También conoceremos a Marival, quien entre lárgrimas recuerda aquella época en la que se dijo: "¿Ahora que hago yo? ¿Qué es de mi vida?".
Hablando en plata, la iniciativa de Atresmedia contra el edadismo, vuelve a Antena 3 muy pronto con Volver a empezar.
