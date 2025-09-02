Se va de fiesta a Ibiza con 80 años junto a su nieta y lo da todo

Ibiza es uno de los destinos turísticos más fiesteros no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Un lugar en el que la música electrónica, las discotecas y los beach clubs cautivan a los jóvenes que arden en ganas de dar el 100% en cada velada.

Sin embargo, nadie dijo que hay una edad máxima para hacer de estos planes. La prueba de ello llega de la mano de la usuaria de TikTok @emmataylor1x, que ha viajado junto a su abuela a Ibiza para pasarlo en grande.

Y vaya si lo ha hecho. En un vídeo recopilatorio publicado por la propia Emma, podemos ver a su abuela gozar de la música por todo lo alto. Moviendo los brazos y las caderas, de día y de noche, con su familia y con desconocidos: en definitiva, demostrando que la isla balear también recibe a los adultos mayores con los brazos abiertos.

A sus 80 (y algo) años, ha superado las 800.000 visualizaciones en redes sociales. Una escapada a Ibiza que ha hecho desde Manchester y que le ha llevado a conocer a grandes figuras de Instagram como el emprendedor Wayne Lineker, con quien no dudó en posar.

Si estás en el baile, hay que bailar. Una filosofía que esta abuela ha llevado a lo literal, compartiendo con el mundo entero sus buenas energías y ganas de disfrutar.