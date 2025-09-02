VIRAL
Se va de fiesta a Ibiza con 80 años junto a su nieta y lo da todo
Quién dijo que la fiesta de Ibiza es solo para los jóvenes. Esta abuela ha viajado con su nieta y demuestra que bailar al ritmo de la isla no sabe de edades.
Ibiza es uno de los destinos turísticos más fiesteros no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Un lugar en el que la música electrónica, las discotecas y los beach clubs cautivan a los jóvenes que arden en ganas de dar el 100% en cada velada.
Sin embargo, nadie dijo que hay una edad máxima para hacer de estos planes. La prueba de ello llega de la mano de la usuaria de TikTok @emmataylor1x, que ha viajado junto a su abuela a Ibiza para pasarlo en grande.
Y vaya si lo ha hecho. En un vídeo recopilatorio publicado por la propia Emma, podemos ver a su abuela gozar de la música por todo lo alto. Moviendo los brazos y las caderas, de día y de noche, con su familia y con desconocidos: en definitiva, demostrando que la isla balear también recibe a los adultos mayores con los brazos abiertos.
A sus 80 (y algo) años, ha superado las 800.000 visualizaciones en redes sociales. Una escapada a Ibiza que ha hecho desde Manchester y que le ha llevado a conocer a grandes figuras de Instagram como el emprendedor Wayne Lineker, con quien no dudó en posar.
Si estás en el baile, hay que bailar. Una filosofía que esta abuela ha llevado a lo literal, compartiendo con el mundo entero sus buenas energías y ganas de disfrutar.
