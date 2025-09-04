La jubilación se aleja: El número de mayores de 55 activos laboralmente crece un 63% en 10 años

El V Barómetro del Consumidor Sénior desvela múltiples estadísticas sobre los adultos mayores de 55 años en España. Una de ellas, queda estrechamente ligada a la jubilación. Y es que, según los datos publicados, existe un mayor número de personas sénior activas laboralmente hoy que hace una década.

Si bien la edad para poner fin a la etapa de trabajo ha aumentado hasta los 67 años, la realidad es que los gráficos son notoriamente esclarecedores. En un margen de una década, se ha incrementado en un 63% el volumen de adultos mayores que sigue ejerciendo.

Es más, en tan solo un año, esta cifra se incrementó en un 4'6%, esclareciendo así esta tendencia ascendente. Lo cual nos deja más de 5.000.000 de personas sénior en activo; con una diferencia del 16'6% entre hombres y mujeres: 2.763.600 hombres y 2.368.900 mujeres.

De igual modo, en el caso de los autónomos, la diferencia entre la población joven y la sénior es más drástica. Mientras que tan solo un 3% de los trabajadores por cuenta propia son menores de 26 años, hasta un 28% son mayores de 55 años.

Así pues, el Barómetro del Consumidor Sénior, pendiente de actualizar sus estadísticas, es un claro reflejo de la situación laboral en España. La edad de la jubilación se va alejando y cada vez hay más adultos mayores que trabajan en nuestro país.