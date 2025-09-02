Benidorm cae en picado como destino favorito para los viajes del Imserso

Los viajes del Imserso y Benidorm han sido históricamente dos caras de una misma moneda. No obstante, durante los últimos años, se ha percibido una caída en la región, provocada en buena parte por la falta de convenios entre el Instituto y los hoteles.

Si bien el programa sigue teniendo peso en la localidad alicantina, los datos recogidos afirman que se ha producido una caída del 80% al 50% en el total de plazas de hotel disponibles en toda la Comunidad Valenciana. Una situación que se ha ido agravando con el paso del tiempo.

Ha sido el propio Fede Fuster, el presidente de la patronal hotelera de la Comunitat el que se ha hecho eco de este descenso. Ya que, según estudios publicados, los alojamientos no llegan a cubrir los costes con el capital aportado por el programa del Imserso.

Así, la pérdida de turistas mayores no está tan relacionada con la pérdida de interés por parte del público objetivo. La demanda se mantiene, lo que parece empezar a escasear es el volumen de oferta.

El Imserso continúa haciendo cambios en el programa, como ha sucedido con el suplemento de 100€ para segundos viajes. Por lo que, desde la patronal hotelera, esperan una solución para este conflicto económico con las administraciones públicas.