Alberto Chicote tiene 55 años, ¿coincide su edad biológica con su edad real?

Al igual que las otras cuatro parejas, Laura y Andrés, Fran y Rocío, Pilar y Antonio o Tasio y Carmen, Alberto Chicote se ha sometido a las pruebas necesarias para determinar cuál es su edad biológica en este especial Hablando en Plata: Ganar años de vida.

Tras someterse a diferentes pruebas como una exploración física, una prueba de antropometría, la prueba de Sphygmocor, una prueba de flexibilidad, una ecografía de las carótidas, una prueba de ergo espirometría y un test de edad biológica el resultado ha determinado que Alberto Chicote tiene una edad biológica de 61 años, aunque su edad cronológica sea de 55 años.

Ante el resultado, el presentador ha dicho no encontrar excesivamente sorprendido, no obstante ha realizado una interesante reflexión: "En mi vida tenga 55 años (o 61) no he dejado de hacer nada, y eso me hace sentir feliz, incluso cuando pesaba 120 kilos dejé de hacer nunca nada en mi vida, si mi organismo está unos años más envejecido intentaré revertirlo porque me gusta mucho estar aquí".

Por otro lado, aunque el doctor Galán ha señalado a Chicote que además de sus pautas de sueño y mejorar el ejercicio, Alberto tiene cosas muy buenas en su estudio y es su mentalidad. Ya que el ser tan sociable y no rendirse ante nada también le podrán ayudar a rebajar su edad biológica.