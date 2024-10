Susanna Griso: "Yo no tengo un sueño reparador"

En el especial Hablando en Plata: Ganar años de vida, presentado por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote, señalan que otro factor importante para sumar años además de la alimentación, la gestión del estrés o la actividad física es la calidad del sueño.

La periodista y presentadora de Espejo Púbico, el programa matinal de Antena 3, Susanna Griso se tiene que enfrentar a diario a una rutina de sueño bastante diferente a la de la mayoría de las personas. Debido a su trabajo ella se tiene que levantar en torno a las 4:30 o 5:00 de la mañana, aunque como ella misma ha confesado hay ocasiones que incluso se despierta antes, cerca de las 3 de la madrugada.

La periodista destaca que lo ideal para tener una buena rutina de sueño en su caso sería llegar a casa pronto, hacer algo de deporte y cenar entre las 7 y las 8 de la tarde de forma ligera y desconectar de los móviles por lo menos una hora antes de irse a dormir. No obstante confiesa que "Me meto en la cama viendo el informativo, contesto WhatsApp y me desconecto cinco minutos antes de irme a dormir y cuando te llevas el estrés hasta el último segundo ya no te duermes".

La presentadora asegura que como curiosidad siempre que tiene entrevista a un político le pregunta cuántas horas duerme, y que en muchas ocasiones se sorprende de que personas con tanta responsabilidad sean capaces de dormir siete horas seguidas cuando ella no suele poder.

Por otro lado afirma que cosas básicas para conciliar un buen sueño que intenta implementar en su día a día es llegar a la cama lo más relajada posible, no hacer deporte muy tarde y evitar cenas que puedan activar el cuerpo como por ejemplo el arroz o la pasta. Sin embargo, la periodista señala que no siempre consigue cumplir estos propósitos.