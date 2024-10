Ángela rebajó su edad biológica 9 años con el ejercicio físico: "Ahora soy una persona distinta"

Ángela, de 68 años, es una mujer que decidió empezó a hacer ejercicio físico y cuya edad biológica es 9 años menor lo que dice su carnet de identidad. Así ha contado su experiencia en el Especial Hablando en Plata: Ganar años de vida.

"Me di cuenta de que no podía seguir como iba, tenía falta de energía y mi nivel de actividad bajó, así como mi ánimo vital. Me jubilé y a los dos años de mi jubilación sentí ese bajón", explica Ángela. "Me levantaba con dolores musculares y tomaba antiinflamatorios para poder aguantar durante el día. Empecé a hacer ejercicio físico y ahora soy otra persona", concluye.

"He recuperado masa muscular, lo he notado muchísimo y soy una persona distinta". Su edad biológica es de 59 años, 9 años menor de su edad cronológica.