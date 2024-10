Pilar y Antonio llevaban una vida sedentaria y tras las pruebas de edad biológica lo tienen claro: "Hay que ponerse en marcha"

En el especial Hablando en Plata: Ganar años de vida, presentado por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote, conocemos al matrimonio formado por Pilar y Antonio, que son conscientes del sedentarismo que impera en sus vidas.

Pilar y Antonio, residentes en Casas de Juan Núñez (Albacete), son conscientes de que en su vida diaria les falta actividad física. Pilar, de 58 años, trabaja restaurando muebles, y Antonio, de 61 años, ha trabajado durante 37 años en la misma empresa "donde llevaba una vida muy activa, no paraba".

En cuanto a enfermedades, Pilar tiene un enfisema pulmonar y Antonio padece hipertiroidismo, colesterol y diabetes tipo 2. Lleva años sin hacer ejercicio y además fuma, un hábito que quiere dejar de manera inminente "para no llegar agotado ya a mediodía".

El propósito de ambos es cambiar. Tras someterse a las pruebas, el matrimonio se muestra preocupado por los resultados que puedan arrojar.

Las pruebas médicas determinan que la edad biológica de Pilar es de 62 años, frente a los 58 de su edad cronológica. "Me lo esperaba peor, pero quiero revertirlo, porque aún no los he cumplido", sostiene.

Por otro lado, la edad biológica actual de Antonio es de 67 años, 6 años más que lo que dice su edad cronológica. "Hay que ponerse en marcha y continuar con lo que ya hemos empezado", concluye.