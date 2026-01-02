¿Qué ocurre con tu pensión de incapacidad cuando llegas a la edad de jubilación?

La incapacidad permanente se refiere a aquella situación en la que el trabajador, tras una enfermedad o accidente, sufre secuelas que anulan su capacidad para desempeñar de manera total o parcial su trabajo, lo que le da derecho a una pensión de la Seguridad Social.

Se trata de un subsidio que garantiza unos ingresos a quienes no pueden seguir trabajando, una cuantía que varía según los distintos grados de incapacidad: parcial, total, absoluta o gran invalidez.

Según la normativa vigente, cuando los pensionistas que reciben esta prestación llegan a la edad legal de jubilación, la Seguridad Social no puede seguir revisando el grado de incapacidad. Esto se traduce a que la incapacidad permanente se transforma en una pensión de jubilación sin variaciones en su cuantía ni en sus condiciones. Solo en casos muy concretos, como por ejemplo en algunas enfermedades profesionales, se podría seguir exigiendo la revisión médica.

Aun así, se trata de una medida que ofrece estabilidad en los ingresos de los pensionistas y tranquilidad al saber que no existirán revisiones médicas que puedan modificar la prestación. Además, el cambio de la incapacidad permanente a la jubilación se realiza de forma automática sin trámites adicionales.

Este año, las pensiones contributivas de la Seguridad Social subirán un 2,7 % según la revalorización general recogida en la Ley de reforma de las pensiones, lo que significa que las personas que reciban estas pensiones de incapacidad permanente o jubilación entre otras, notarán un aumento en su nómina mensual.