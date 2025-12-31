¿Qué subidas de precio nos esperan en 2026?

El año 2026 arrancará con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, en la electricidad, así como en los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales.

En materia de transportes, el Gobierno ha vuelto a prorrogar los descuentos que se vienen aplicando desde 2022, aunque en 2026 no será necesario que las comunidades y ayuntamientos aporten un 20% de descuento adicional para que los títulos de transporte tengan un mínimo de descuento del 20% que aportará el Estado.

Además, a partir del 19 de enero se podrá comprar el nuevo abono único de 60 euros (30 euros para jóvenes de hasta 26 años), que es válido en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido.

Esta nuevo abono no sustituye a los actuales, por lo que seguirán vigentes todos los que se usan ahora, incluido el de 20 euros mensuales para todos los trenes de Cercanías de España o los bonos de 10 y abonos autonómicos y locales.

Sellos y paquetes

El envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos costará a partir del próximo 1 de enero 0,96 euros, 7 céntimos más que en 2025, año en el que el precio subió un 8,5%. Previamente, en 2024, subió un 4%, en 2023 aumentó otro 4%, un 7% en 2022, un 7,7% en 2021, un 8,3% en 2020, un 9% en 2019, un 10% en 2018, un 11,1% en 2017, un 7,14% en 2016 y un 10,5% en 2015, cuando costaba 0,42 euros.

Por su parte, la carta certificada de menos de 20 gramos costará 5,74 euros, un 8,51% más; la carta ordinaria internacional inferior a 20 gramos, 2 euros, un 8,11% más; y la carta certificada internacional del mismo peso, 7,15 euros, un 5,15% más, en estos dos últimos casos solo si el destino es Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia).

En cuanto a los paquetes, por el de menos de un kilo se pagará 17,09 euros, un 5,49% más, y por el de más de 20 kilos 48,11 euros, un 5,5% más. El paquete internacional de menos de 5 kilos costará 50,7 euros, un 7,42% más, si se envía a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar, Grecia, La Bahía de Guernsey, Irlanda, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania y Vaticano.

En electricidad, subida de cargos y peajes

En lo que se refiere a la electricidad, los costes fijos del sistema eléctrico como los cargos netos -que establece el Gobierno-, se elevarán algo más de un 10% en 2026 respecto a 2025.

Mientras, los peajes eléctricos, que establece la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), registrarán en 2026, en términos medios, una subida del 0,5% con respecto a los del ejercicio 2025.

En el caso concreto de los clientes domésticos (2.0 TD), bajarán un 1,3%, mientras que para los consumidores industriales (6.3 TD) descenderán un 4,1%, mientras que registrarán aumentos el resto de los consumidores --3.0 TD (+0,7%), 6.1 TD (+2,5%), 6.2 TD (+4,6%) y 6.4 TD (+10,2%)--, debido al mayor peso que tiene la retribución de la red de transporte en sus peajes.

No obstante, a pesar de estos incrementos, el Gobierno prevé que las facturas finales de los consumidores eléctricos bajarán en 2026 entre un 4% y un 10%, según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

En concreto, para los hogares -consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC)- esta reducción será del 4,66%, mientras que para las pymes -Tarifa 3.0 TD- se elevará hasta el 4,95%, para la industria -Tarifas 6.xTD-, al 8,55%, y para los electrointensivos, al 9,91%.

Estos cálculos se basan en los peajes y los cargos, la parte fija del recibo de la luz propuestos por la CNMC y el Ministerio, respectivamente, y en un precio futuro de la energía para el próximo ejercicio que refleja OMIP.

Baja la TUR del gas un 8,7%

Por su parte, la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos bajará a partir del 1 de enero un 8,7% de media con relación al precio establecido el pasado 1 de octubre.

Esto se debe, principalmente, por el menor coste de la materia prima, a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos, mientras que la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%.

Movistar, Vodafone y Orange suben sus tarifas y DIGI las mantiene

Movistar subirá sus tarifas convergentes (las que combinan distintos servicios como el móvil, el fijo, la fibra o la televisión) en torno a un 4% a partir del próximo 13 de enero. El encarecimiento más habitual se situará en torno a los 3 euros mensuales (36 euros al año), si bien la mayoría de los incrementos estarán por debajo de los 5 euros (60 euros al año).

Por su parte, Vodafone España ha desligado el incremento del precio de sus tarifas del IPC y a partir del 8 de enero de 2026 aplicará una subida media del 3,9% en sus paquetes convergentes. Esto supondrá un encarecimiento medio de unos 2,5 euros al mes (30 euros al año) y de un máximo de 6 euros (72 euros al año), aunque todo depende de los servicios contratados.

En el caso de Orange, la 'teleco' subirá sus tarifas convergentes un 3,8% de media a partir del 12 de enero, lo que supondrá un incremento de entre 1 y 6 euros al mes (entre 12 y 72 euros al año).

En tanto, Digi ha anunciado que en 2026 tampoco subirá el precio de sus tarifas, algo que no ha hecho en los 17 años que lleva operando en España.

Asimimo, Avatel, la quinta operadora de telecomunicaciones en España, aplicará una subida de sus tarifas del 3,1% a partir del 1 de febrero de 2026, un ajuste que se produce en un "entorno de costes crecientes" y después de dos ejercicios en los que la compañía no elevó sus precios.

Cabe destacar que Movistar, Vodafone y Orange han apuntado que uno de los principales motivos del aumento del precio de sus paquetes convergentes es el encarecimiento de proveedores de contenidos como Netflix o Disney+, plataformas con las que Digi no tiene acuerdos y que no incluye en su oferta, precisamente, para evitar tener que subir sus precios por motivos externos.