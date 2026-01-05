La OCU recuerda que con las rebajas las garantías de los productos deben ser las mismas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado este lunes, en vísperas de las rebajas de comienzo de año, que las garantías de los productos con descuento deben ser las mismas que los artículos no rebajados y que deben respetar los derechos del consumidor.

OCU recomienda a los consumidores elaborar listas con necesidades reales antes de ir a los establecimientos para controlar el gasto, e insta a verificar que el precio rebajado aparezca junto al precio antiguo.

En cuanto a las devoluciones, OCU recuerda que las tiendas físicas no están obligadas a aceptar cambios o reembolsos a menos que el producto esté defectuoso y, en caso de aceptarla por cortesía, puede optar por devolver el dinero en efectivo o con una tarjeta canjeable.

Por el contrario, en las compras realizadas por internet, existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual se puede devolver el artículo sin necesidad de justificación.

Por su parte, la organización aconseja conservar el tique de compra o la factura simplificada, ya que es importante para cualquier reclamación posterior, y advierte de que todos los establecimientos tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones para sus clientes.