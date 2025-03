Renta 2024-2025: Las estafas telefónicas y otros timos que puedes desgravar según la Agencia Tributaria

Con la campaña de la Renta 2024-2025 a punto de comenzar, muchos contribuyentes tienen dudas según cual sea su situación. De hecho, la mitad de los españoles desconoce si se puede desgravar el seguro de salud en la declaración del IRPF.

Por ello, en anteriores artículos te hemos contado qué pensionistas no tendrán que hacer la declaración de la renta este año o las ventajas fiscales para los mayores de 65. Ahora, te explicamos los tipos de estafas que puedes deducir del modelo 100 si has sido víctima durante el último ejercicio.

Fraude telefónico | iStock

No hay duda que los timos telefónicos y digitales ha aumentado, sobre todo entre la población senior y pueden suponer cantidades económicas muy altas, como el fraude del código 21.

Así, estas estafas computan como pérdida patrimonial en la Declaración de la Renta y según Hacienda, podrán desgravarse cuando se cumplan requisitos como justificar debidamente, y a través de documentos como mensajes, correos electrónicos, extractos bancarios u otras pruebas, la pérdida e incluirla dentro delconcepto de ganancias y pérdidas patrimoniales.

Además, el dinero estafado no debe haber sido compensado anteriormente de ninguna forma por parte de la víctima.

Entre las estafas digitales más comunes en España se encuentran el phishing, que consiste en una suplantación de identidad a través de e-mails o mensajes digitales que se hacen pasar por entidades oficiales para tratar de conseguir información y acceder a la cuentas de sus víctimas o que les realicen directamente transferencias.

También se encuentra el vishing, un timo en el que el estafador busca obtener la confianza del perjudicado para que le dé datos personales y bancarios. Por otro lado se encuentra el smishing, una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente simulando ser una entidad legítima.

Estafa cibernética | iStock

Por su parte, la Agencia Tributaria expone en su web que "el objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus" y añade que "no atiendas esos mensajes, es un intento de fraude suplantando la imagen de la Agencia Tributaria".

Junto a ello, recomiendan "no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente. No contestar en ningún caso a estos mensajes. Precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos. Precaución al descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos conocidos".