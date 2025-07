NUEVO PAPA

El Papa León XIV pide "derribar" los "muros de la indiferencia" y la "soledad" que "aprisionan" a las personas mayores

El nuevo papa León XIV, ha realizado unas declaraciones dirigidas a la visibilidad y cuidado de las personas mayores done pide que no se las discrimine y aboga por afrontar la soledad no deseada que sufren muchas personas.