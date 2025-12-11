El coste de la Navidad se dispara: Los alimentos están un 57% más caros que hace diez años

Llega la Navidad, unas fechas de celebración, pero también de mucho gasto y las familias españolas ya lo están notando no solo en regalos, sino también en los alimentos de los menús navideños.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha estudiado un año más los precios de un total de 16 productos típicos navideños, entre los que se encuentran los productos frescos más consumidos en estas fechas, productos de temporada o aquellos de mayor calidad que se suelen reservar para estas fechas especiales. En total, 10 de ellos han notado ya esta subida.

Las conclusiones de este Observatorio de precios de Navidad de la OCU son claras: durante estos primeros días de diciembre, los alimentos típicos de Navidad han subido su precio un 5,1 % de media con respecto al año pasado. Las ostras o el redondo de ternera son dos de los productos que más han incrementado su precio, siendo ahora un 19 % más caros. Le sigue la lubina o el jamón ibérico, que este año registran una subida del 10 %.

Algunos productos no han variado de precio de un año a otro, como son las angulas, los langostinos o los percebes. Además, la pularda es la que muestra una bajada de precio más significativa, seguido de la lombarda o el besugo.

No obstante, la cesta de la compra navideña sigue subiendo año a año, llegando a ser un 57 % más cara que en 2015. La mitad de los alimentos examinados por la OCU han llegado a precios máximos históricos, como el cordero lechal, el pavo o la piña. Destaca el jamón ibérico de cebo cuyo precio ya alcanza los 67,52 euros el kilo.

Ante una cesta de la compra navideña cada vez más cara, se recomienda planificar las compras con antelación y elegir productos frescos para congelar evitando así incrementos de última hora.