El gasto medio de los españoles en Navidad se mantiene en 580 euros

El gasto medio de los españoles previsto para esta Navidad se sitúa en 580 euros, casi igual que los 583 euros del año 2024, lo que confirma una campaña navideña estable, según se desprende del informe Intención de Gasto en Navidad del Observatorio Cetelem.

En concreto, por edades, el grupo de entre 40 y 44 años destaca con un gasto medio estimado de 648 euros, un 12% superior a la media.

España afronta una campaña navideña marcada por la estabilidad en el consumo: el 48% de los españoles prevé gastar lo mismo que el año pasado, mientras que un 32% planea aumentar su presupuesto, seis puntos más que en 2024, cuando solo el 26% tenía esa intención.

Por el contrario, un 21% tiene previsto reducir su presupuesto respecto al año anterior, lo que refleja un escenario equilibrado entre quienes mantienen, aumentan o recortan su gasto.

Estabilidad y ligera inclinación al aumento del gasto

Al analizar el presupuesto destinado a regalos, se observa un comportamiento similar al de 2024. El 52% de los españoles prevé gastar lo mismo que el año pasado, mientras que un 25% planea gastar más y un 22% menos, lo que confirma una tendencia "continuista" sin grandes variaciones en el consumo navideño.

En el caso de la decoración, la comida y otros gastos propios de estas fechas, las previsiones también se mantienen estables: solo uno de cada cuatro españoles (25%) asegura que gastará más, lo que refleja un patrón general de contención.

Respecto a los productos más comprados esta Navidad, el 'top cinco' lo encabezan los perfumes (47%), seguidos de la moda (43%), los juguetes (35%), que caen ocho puntos respecto a 2024, el calzado y los complementos, que suben cinco puntos hasta el 35%, y los libros (32%). El resto de categorías no supera el 20% de intención de compra, consolidando un perfil de consumo centrado en artículos tradicionales y personales.

Las barreras persisten: Confianza y garantías

La segunda mano y los productos reacondicionados siguen ganando terreno como opción para los regalos navideños. Un 34% de los españoles tiene previsto adquirir artículos de este tipo, cuatro puntos más que en 2024. No obstante, aunque crece el interés, el gasto medio destinado a estas compras será un 8% menor que el del año pasado, lo que refleja una apuesta por el ahorro dentro de un consumo más consciente.

Los productos de segunda mano más demandados serán los libros (15%), seguidos de la moda (13%), los juguetes (12%), los productos tecnológicos (10%) y el calzado y los complementos (7%). Además, siete de cada diez compras de este tipo se realizarán por internet, aunque esta proporción baja seis puntos respecto a 2024.

Pese a su avance, las principales barreras siguen siendo la falta de confianza en el producto y la carencia o insuficiencia de garantías, los motivos más citados para no optar por artículos de segunda mano o reacondicionados.