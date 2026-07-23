Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en julio 2026

La Seguridad Social destinó el pasado mes de junio un total de 28.432,3 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y de la paga extraordinaria. En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones de euros al abono de la nómina ordinaria, un 6,1 % más que en junio de 2025 y un nuevo récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extraordinaria. Según el Ministerio, más de 10,4 millones de pensiones (10.477.873) percibieron ese doble abono (nómina ordinaria y paga extra), quedando fuera las pensiones que tienen las pagas extraordinarias prorrateadas en 12 mensualidades o aquellas que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional. En total, la Seguridad Social abonó en junio casi 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas.

La pensión de jubilación suele cobrarse siempre en fechas similares, aunque el día concreto depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada. Aunque la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido, entre los días 1 y 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar el ingreso entre los días 22 y 26, siendo el 25 la fecha más habitual. No obstante, también influye que ese día coincida con un fin de semana o con un festivo. En este mes de julio, el día 25 cae en sábado, por lo que numerosas entidades optarán por realizar el ingreso ese mismo día. Otras, sin embargo, se adelantarán y abonarán la pensión entre los días 22 y 24.

¿Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026?